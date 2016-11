Mali nogomet: Mreže se tresle 34 puta

UMN-Makarska, 5. kolo

U petom kolu 1. lige Makarske napadači su bili efikasni, u pet utakmica postignuta su čak 34 pogotka. Ante Sokol (Torcida) i Darijo Martinović (All in) po tri puta su tresli protivničke mreže. Suci su pokazali i jedan crveni karton, radi druge opomene isključen je igrač Baške Vode Nikola Jakir. All in je visokom pobjedom nad Balaturom pobjegao pratiteljima (Gornja Vala, Mali Plamen) na pet bodova prednosti.

Rezultati:

Gornja Vala – CB Monaco 5 : 1 (1:0)

Urlić (2), Biočić (2), Harambašić (1) / Zelić (1)

DPH Torcida MR – Brela 5 : 3 (2:1)

Sokol (3), Zvizdić (1), Sikirica (1) / L.Bekavac (2), J.Topić (1)

All in _ Balatura 6 : 1 (2:0)

Martinović (3), Kolak (1), Burić (1), Baričević (1) / Selak (1)

Baška Voda - Veliko Brdo 6 : 5 (2:3)

Vidulin (2), Hrastović (1), Jurišić (1), T.Topić (1), Cvitanović (1) / Radić (2), Gojak (1), Gudelj (1), Miletić (1)

Mali Plamen - NV 79 2 : 0 (0:0)

Grubišić (2)

Poredak: All in 15, Gornja Vala 10, Mali Plamen 10, Baška Voda 9, Balatura 8, Brela 6, DPH Torcida MR 6, Veliko Brdo 4, Kingtrade 3, NV 79 1, CB Monaco 0.

J. Kovačević/arhiva MP