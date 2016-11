1. HMNL, 8. kolo: Novo Vrijeme nastavilo pobjednički niz

U Solinu je Novo vrijeme ostvarilo pobjedu i tako nastavilo pobjednički niz, dok je Solin upisao osmi prvenstveni poraz. Susret je započeo minutom tišine u spomen na žrtve Vukovara i Škabrnje. Već u 9. sekundi prvo uzbuđenje desilo se prilikom pada P.Andrijaševića u kaznenom prostoru Novog vremena, no, suci se nisu oglasili. U trećoj minuti udarac Bajrušovića zaustavila je vretnica, mrežu domaćih zatresao je nedugo zatim Horvath kada je ubačenu loptu pospremio u mrežu domaćih. Nadmoć su gosti okrunili drugim pogotkom, Horvath je ponovo strijelac u 12. minuti. Pred odlazak na odmor domaći su smanjili na 1:2, udarac Duvnjaka odbio se od vratnice , lopta dolazi do Vučemilović-Grgića koji trese mrežu Baškovića. Početkom nastavka Novo vrijeme dolazi do povećanja vodstva, V.Andrijašević je asistent a Hozjan strijelac. Minutu iza toga P.Andrijašević zabija škaricama za2:3. Milunović ponovo dovodi goste na plus dva, domaći se ne predaju te preko razigranog P.Andrijaševića koji glavom trese mrežu Baškovića smanjuju na 3:4. Makarani su prelomili susret u svoju korist u 35. minuti kada Bajrušović dovodi svoju momčad do nedostižnih 6:3.

Jakov Kovačević