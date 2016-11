Makarska proslavila blagdan Sv. Klementa, zaštitnika grada i biskupije: Nema budućnosti bez dostojanstva prema spomenu mučenika

Makarska je proslavila Sv. Klementa, mučenika i zaštitnika grada i nekadašnje Makarske biskupije, koji se u ovom gradu pod Biokovom štuje još od početka 18. st. Svečano euharistijsko slavlje na sam blagdan jučer je u katedrali sv. Marka u Makarskoj predvodio splitsko-makarski nadbiskupu koncelebraciji s dvadesetak svećenika. Slavlje je otpočelo procesijom po drevnom Kačićevu trgu u kojoj su nošene relikvije sveca mučenika.

Čestitajući Makaranima dan njihova zaštitnika, nadbiskup je kazao kako iz života sv. Klementa ne znamo puno, ni što je radio. Ali, On nije anoniman za Gospodina, no ta njegova anonimnost za nas, daje nam mogućnost da se svaki od nas prepozna u njegovom životu. Podsjetio je na trenutak kada su 1725. kosti nepoznatog sveca mučenika iz rimskih katakombi donesene u Makarsku. Istaknuo je kako i u novije vrijeme ima više primjera mučeništva, te da je naša obveza s dostojanstvom se odnositi prema svim mučenicima i žrtvama kako bi imali budućnost. -Sjetimo se događaja u Sloveniji. Ako smo ljudi, ako nam je stalo do tih pokojnika ne smijemo ih zaboraviti već dostojanstveno žrtve pokopati. Trebamo o tome govoriti, inzistirati i doći do njih, pokazati im dostojanstvo u tom pokopu. Ne može se budućnost gledati bez oslanjanja na prošlost i spomen svojih pokojnika. Hrvatska mora stati na svoje noge uspravno i pokazati kojoj kulturi pripada, kulturi spomena i budućnosti, naglasio je nadbiskup Barišić.

Župnik mons. Pavo Banić zahvalio je mons. Marinu Barišiću na prisutnosti, svim svećenicima, predstavicima gradske vlasti i županu Zlatku Ževrnji, katedralnom zboru, svima koji su pomogli u organizaciji proslave te svim vjernicima i hodočasnicima. Zaželio je da Makarska bude grad prepoznatljiv po ovom svecu i štovanju njegova mučeništva. Svečanost je završila pjevanjem himne u čast makarskog sveca zaštitnika te ljubljenjem svečevih moći koje su, prema stoljetnoj tradiciji, na uočnicu blagdana otvoranjem oltarske rake izložene puku na štovanje.

Janja Glučina /IvoR