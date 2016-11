3. HRL-Jug, 7. kolo: Poraz Kingtradea u Biogradu

Rukometaši Kingtradea gostovali su u Biogradu i upisali poraz protiv mlade domaće momčadi. Bez veće muke domaći su slomili otpor gostiju već u prvom poluvremenu, stalno su bili u vodstvu , na odmor su otišli sa plus četiri. U drugom poluvremenu Kingtrade je zaigrao nešto bolje, ali nisu imali snage za preokrenuti rezultat. Kod gostiju se sve vrtjelo oko Marina Urlića, no, on nije mogao sam protiv boljih igrača Biograda.

J.K.