Sjednica Gradskog vijeća Makarske: Proračun za 2017. težak 114.425 000 kn

Pod predsjedanjemodržana je danas 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske. Sjednica je potrajala dulje od 8 sati što i nije čudo ima li se u vidu da su na dnevnom redu bile proračunske teme i javno- prometne površine. Vodile su se duge rasprave, u kojima se zrcalilo predizborno ozračje, što su i sami vijećnici u više navrata istaknuli. No, na kraju sjednice gradonačelnikzahvalio je vijećnicima na suradnji i konstruktivnom sudjelovanju, osobito vijećnicima koji su podržali rebalans Proračuna za ovu, te Proračun za 2017. Do konca godine je još oko mjesec dana i za to vrijeme ćemo pripremiti dokumentaciju za projekte s kojima startamo odmah na početku Nove godine.

Rebalans i Proračun bez potpore oporbe

Vijećnici su nakon uvodnih obrazloženja pročelnice Odjela za financije i proračun Dunje Buljan, te podulje rasprave usvojili II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Makarske za 2016. Prema usvojenim izmjenama Proračun je sa 86 milijuna i 408 tisuća kn smanjen na 82.915 što je manjak od 3 milijuna i 494 tisuće ili 4 %.

Usvojen je također većinom glasova i Proračun Grada Makarske za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. kao i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Makarske za 2017.

Usvojen Proračun za 2017. iznosi 114 milijuna i 425 tisuća kn i veći je za 19 % u odnosu na 2016. To bi značilo da se očekuje prihoda 304 tisuće kn više. Ali 2016. završena je u manjku od oko 700 000 kn pa bi taj višak od 304 tisuće kn smanjio taj gubitak na 429 000 kn. Vijećnici HDZ-a Jure Brkan i Marko Ožić Bebek naveli su kako je rebalans dokaz da je proračun za tekuću godinu nerealno planiran i za Proračun za 2017. da je nerealan i napuhan, a uz to još planira gubitak pa ga vele vijećnici HDZ-a zato ne podržavaju. Kritički su se na planirani proračun iz HDZ-a izjasnili i vijećnica Verica Raos i vijećnik Sjepan Eljuga. I nezavisni vijećnik Ivan Šimić nije podržao proračun ustvrdivši kako je on već dvadeset godina isti i da “jede” sam sebe bez davanja ikakve perspektive grada. Ponavljaju se izvješća i planovi koji nisu utemeljeni na stvarnom stanju i utvrđenom analizom, istaknuo je Šimić.

Gradonačelnik Bilić: Brojke tvrdoglavo govore tko je bančio, a tko radio i dijeli novac prema programima

“Ne želim ulaziti u demagodgiju i politikanstvo, a mogli smo primijetiti da je bilo pokušaja takve rasprave. Međutim, svaki proračun se temelji na programima koje su svi vijećnici dobili kao sastavni dio materijala za proračun, ali ih nije nitko spominjao. Rasprava se očigledno svodi na političku raspravu. Žao mi je što nitko nije konkretno ništa predložio što ubaciti ili što izbaciti u prijedlog.Tada bi rasprava bila korektnija i konstruktivnija. Kada je u pitanju rebalans ja kao građanin se mogu zapitati da li, kako su ovdje pojedinci navodili, neće biti ništa od pomoći iz EU projekata i iz donacija? Znači li to da se ništa neće uprihodovati ni na jednom natječaju? Pitam zbog čega, a imamo kvalitetnih programa koje smo završili, neki su u fazi procjena. Neću pomišljati da je takva procjena jer je u državi jedna opcija, a u Makarskoj druga. Nije korektno, ovdje smo da služimo, ne da obmanjujemo građane, već da iznosimo istinu pogotovo kada su u pitanju brojke. Ovu Gradsku upravu je zatekla financijska dubioza na 6.6. 2013. u ukupnom iznosu oko 128,5 milijuna kn. Ta potraživanja je Grad u ove 3,5 godine smanjio za 17 milijuna i 300 000 kuna. Obveze grada su 25 milijuna i 600 tisuća kuna smanjene. Tko je bančio, pokazuju tvrdoglave brojke i dokazuju tko radi, tko krpa rupe… Pokazuje također tko dijeli proračunski novac prema programima” – kazao je gradonačelnik osvrnuvši se na izlaganja vijećnika oporbe.

Korištenje javno prometnih površina – porez manji za oko 10%

Usvojena je ovom prigodom i Odluka o davanju na korištenje javnih površina na području grada Makarske. Kako je među ostalnim pročelnik Matko Lovreta uvodno pojasnio postojeću odluku o javno-prometnim površinama prema zakonu je trebalo razdvojiti na dvije jedna koja regulira davanje, a druga porez za korištenje javno- prometnih površina. Kako je naglašeno javno- prometne površine će se davati po određenim uvjetima na rok od jedne do četiri godine i to javnim natječajem ili neposrednom dodjelom po zahtjevu. Postupak javnog natječaja provodit će Povjerenstvo koje na prijedlog pročelnika imenuje gradonačelnik. Odluka točno precizina tko sve i pod kakvim uvjetima ima pravo na korištenje javno- prometnih površina. Prihvaćen je prijedlog vijećnika Eljuge da se omogući podnositelju zahtjeva da otvori obrt tek kada dobije suglasnost za korištenje javno- prometne površine i to u roku od 15 dana. Na ovaj način potaknulo bi se zainteresirane, osobito nezaposlene, da se lakše uključe ako žele se nečim samostalno baviti.

Prema usvojenoj Odluci o porezu na korištenje javnih površina na području grada Makarske svi korisnici će u prosjeku za to plaćati 10 % manji porez. To će osobito olakšati ugostiteljima s obzirom da im se PDV povećao na 25 % . Amandmani oporbe, a naveli su ih 14, među kojima je predlagano, još 10 % smanjenja nisu prihvaćeni. Konkretno visina poreza na korištenje javno- prometne površine određuje se prema u kojoj se nalazi, prema vrsti objekta, opreme i naprava koje se postavljaju i namjeni te prema poreznom razdoblju u kojem se koristi javna površina. Utvrđene su 4 zone . Utvrđuje s ei cijena dnevnog korištenja javno- prometne površine. Plaćanje je regulirano tako da se iznos poreza do 20 tisuća kn plaća jednokratno, a oni veći u dva jednaka obroka.

Nema građevinskih radova od 1. svibnja do 30. rujna u prvoj zoni

Usvojili su vijećnici ovom prigodom i Odluku o privremenoj zabrani građevinskih radova u 2017. U 1. zoni građevinski radovi se zabranjuju od 1. svibnja do 30 .rujna, a u drugoj zoni koja obuhvaća dio grada iznad magistrale zabrana građevinskih radova je od 15. svibnja do 15. rujna.

Nakon obrazloženja Tonćija Vukovića usvojena je jednoglasno Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a ugostiteljsko- turističke zone Makarska – Zapad 1 (Glasnik Grada Makarske, br. 05/12, 3/16).

Zeleno svjetlo provedbi Lokalnog programa djelovanja za mlade

Suglasnost na Izvješće o provedbi projekta Lokalni program djelovanja za mlade Grada Makarske 2015./2016. koji je i ovom prigodom obrazložio voditelj LPDM-a Petar Kelvišer dobio je zeleno svjetlo Gradskog vijeća. Vijećnici su se pohvalno izrazili o radu na projektu te istaknuli kako se institucije više trebaju uključiti i zajedno s civilnim društvom osigurati bolje uvjete djelovanja na programima za mlade.

“Do sada smo se naslušali priča o brizi za mlade”- podsjetio je vijećnik Sretan Glavičić i ocijenio kako je ovo konkretan projekt aktivnosti. Do sada nije bilo institucionalnog rješavanja problema tek su na tome radili civilne udruge Lanterna i potom Građanska inicijativa Ruke za bolju Makarsku. Predsjednica Gradskog vijeća Jagoda Martić kazala je kako Grad priprema rješenje za prostorne probleme djelovanja mladih i najavila kako će se prostor za njih osigurati najkasnije u veljači u zgradi bivšeg Merkura.

Janja Glučina/ IvoR