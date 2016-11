Makarske javno prometne površine u 2017: Do najma lakše i nezaposlenima

Od sljedeće godine javno prometne površine će se iznajmljivati po novoj Odluci o davanju na korištenje javnih površina na području grada Makarske koju su usvojili vijećnici na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća grada Makarske. Valja na početku naglasiti da će prema razdvojenim i usvojenim odlukama koje se primjenjuju 2017. u većini slučajeva porez biti manji za desetak posto, nadalje zahvaljujući usvojenom prijedlogu puno lakše će biti i nezaposlenima konkurirati za najam javno prometne površine. Nešto više o novostima koje omogućavaju usvojene odluke za portal Makarsko primorje pojašnjava, pročelnik Odjela za komunalne djelatnosti.

-Postojeću odluku oporezu za korištenje javno prometnim površinama prema zakonu je trebalo usvojiti ove godine kako bi se mogla primjenjivati 2017. Razdvojena na dvije, jedna koja regulura davanje, a druga porez za korištenje javno prometnih površina bit će preciznija i puno jasnija, kako za korisnike tako i za djelatnike koji je provode. Sadašnja odluka je trebala prilikom primjene i dodatna tumačenja, ističe Lovreta.

Gradonačelnik odlučuje o vrsti postupka dodjele na korištenje

Prema usvojenoj odluci, gradonačelnik odlučuje o vrsti postupka dodjeli na korištenje javno prometnih površina. Dakle, hoće li se raspisati javni natječaj ili će stranke samoinicijativno podnijeti zahtjev pa o tome odlučivati povjerenstvo, kao i kod natječaja, odlučuje gradonačelnik.

-Nadalje, imamo prema novoj Odluci zone: Peškera, te prva, druga i treća zona. Zona Peškera je samo područje park šume Peškera! Zone za sve javno prometne površine na području cijelog grada u novoj odluci su definirane grafičkim prikazom kako ne bi bilo sumnje da taj dio javne površine nije u toj zoni. Napravili smo i grafički prikaz. Grafičkim prikazom točno i jasno je sve navedeno. Crvenom bojom u grafičkom prikazu je označena druga, zelenom prva zona, Peškera žutom i neobojane su sve ostale javne površine, odnosno 3. zona, obrazlaže Lovreta.

Registriranje obrta po dobivenom odobrenju

Nezaposlene koji dogodine namjeravaju nešto sami raditi i ponuditi na javno prometnim površinama u gradu zasigurno će najviše obradovati. Naime, usvojen prijedlog vijećnika Stjepana Eljuge omogućava i bez registrairanog obrta da podnesu zahtjev za dobivanje javno prometne površine.

-Istina, ova odredba će uvelike olakšati nezaposlenima, riješiti ih neizvjesnosti smanjiti troškove. Do sada je ta osoba morala biti registrirana za obavljanje te djelatnosti, biti obrtnik i ako je nezaposlena morala se odjaviti a nije siguran da li će uspjeti na javnom natječaju. Predloženi amandman je glasio da iznimno i fizička osoba koja nema registriranu djelatnost odnosno obrt može podnijeti zahtjev za korištenje javno prometne površine i da mu se to može odobriti pod uvjetom da nakon odobrenja registrira u roku od 15 dana svoju djelatnost za namjenu za koju je podnio zahtjev i dobio odobrenje, kaže Lovreta.

Rokovi korištenja su do 4, a iznimno za namjene od javnog interesa do 10 godina

Nova odluka je regulirala i rok korištenja javno prometne površine i to od jedne do 4 godine i u iznimnim slučajevima kada je namjena od javnog interesa može na dulji rok, ali maximalno na 10 godina. Donjet će se Pravilnik na temelju kojeg će se određivati kriteriji za davanje javnih površina.

Poerez manji i do 10 posto!

Široko je odjeknula vijest kojom je gradonačelnik najavio za 2017. spuštanje poreza za javno prometne površine što regulira ova odluka, a što će dobrano olakšati ugostiteljima. -Što se tiče cijena neke se bitno spuštaju i deset posto. Osobito se to odnosi na 3.zonu. Ovom odlukom razdvoili smo po godišnjim razdobljima cijene. Jedne su za ljetno i druge za zimsko razdoblje te za dnevno korištenje do 15 dana. Razdvojili smo i posebne vrste objekata, kiosk za prodaju robe i usluga, kiosk za prodaju tiskovina, dakle razdvojeni su po vremenu, vrsti i namjeni objekata i opremi po zoni i poreznim razdobljima. Imamo posebno reguluirane primjerice kriterije i cijene za šank, posebno kioske za prodaju tiskovina, suvenira, voća, kioske za prodaju usluga, prodaju karata, sve u posebne čklanke. Cijena najma otvorenih štetkata se smanjuju 10 posto, a cijena natkrivenih štekata se ne mijenja osim 3. zone koja se i tu smanjuje desetak posto. Novina u usvojenim odlukama je i to što je Peškera stavljena u ljetno razdoblje naplate. Naime, neće se više plaćati najam javnoprometnih površina na peškeri u zimskom razdoblju. Tu se smanjuje cijena za one koji je koriste ljeti. Cijena najma za kiosk je bila 2150 kn, a po novom se smanjuje na 2000 kn, dodaje Lovreta.

Prostor za prodaju božićnih drvca dogodine puno jeftiniji

Dogodine će se najam za prodaju božićnih drvca plaćati znatno manje, osobito za proizvođače. Smanjuje se cijena najma javno prometne površine za prodaju jelki i to za proizvođače i za trgovce. Sada oni plaćaju 100 kn metar kvadratni. U novoj odluci je 10 kn za proizvođače i 20 kn za trgovce.

Ima pogodnosti i za bukere. Jedna od novina kod ljenog korištenja javno prometnih površina za bukere je ta što će se plaćati prodajno mjesto a ne broj osoba. U novoj odluci je 7.000 kn prodajno mjesto za stol, 1 metar četvorni.

Rok plaćanja produljen za 15 dana

-Uvažili smo primjedbe ako imaju reklamu uz taj stol neće je posebno plaćati po cijeni postavljana reklama, ali tu spojenu reklamu uz stol ćemo obračunati u površinu prodajnog mjesta zajedno sa stolom. To sve je prodajno mjesto, a za iznajmljivača je povoljnije. Ukoliko ima posebno reklamu plaćat će je kao reklamu. Do sada je kod reklama bilo samo godišnje plaćanje 1500 kn po m2 plošne povrćine. I dalje ima to, ali ako samo sezonsiki, ljeti netko koristi onda će platiti 1.250 kn po m2 odnosno samo zimi 750 m2 plošne površine.

Kod plaćanja poreza po novoj odlci izlazilmo u susret korisnicima javno prometnih površina koji imaju veće iznose poreza. Znači iznos do 20 tisuća kn se plaća jednokratno u roku od 15 dana od primitka rješenja. Ukoliko je iznos veći dijeli se na dva jednaka obroka i prvi dospijeva u roku od 15 dana od primirka rješenja, a drugi obrok u roku od 30 dana od dospijeća prvog. Ukupan iznos poreza se mora platiti dakle u roku od 45 dana od dana primitka rješenja, odnosno za 15 dana je produljen rok u odnosu na sadašnju odluku, ukoliko je iznos poreza veći od 20.000 kn, ističe Matko Lovreta.

J.Glučina/ arhiva M.P.