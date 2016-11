U Galeriji Gojak: Otvaranje izložbe skulptura Matka Bodlovića 2. prosinca

U Galeriji Gojak 2. prosinca u 18 sati otvaranje je izložbe Matka Bodlovića. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika, a u Galeriji Gojak je posljednji put izlagao 1995. godine. Publika će moći vidjeti 20-ak skulptura izrađenih u kamenu i drvu koje su nastale tijekom posljednja dva desetljeća.

Izložba će potrajati do 17. prosinca. Za posjetitelje otvorena će biti od ponedjeljka do srijede od 9 do 12, te od 18 do 20 sati. Četvrtkom i petkom izložba će se moći pogledati od 9 do 12 sati.

J.M.