Uljare na Makarskom primorju: Završena prerada iznimno slabog ovogodišnjeg uroda

Na Makarskom primorju berba, ali i prerada maslina je završena. Prerađivači maslina ističu da je ove godine urod bio puno slabiji u odnosu na prethodnu godinu. Maslinova muha i drugi štetnici napali su najzdravije plodove i učinili svoje što je u mnogim maslinicima utjecalo i na kvantitetu, i na kvalitetu uroda.

Uljara Olikom, prema riječima direktora Radovana Ivičevića završila je s preradom prije desetak dana, a preradila je ove godine tek 70 tona maslina! „Nikad gora godina nije bila od kada je ova uljara otvorena, urod koji smo preradili je u odnosu na prošlogodišnji i tri puta manji. – Prema onom što sam vidio ove godine stradali su malinici tamo gdje je urod bio zdrav i obilan. Spasile su se od maslinove mušice jedino masline koje su zbog suše patile. I muha bira kvalitetan plod. Jednostavno, ovo je jako loša godina za maslinare na Makarskom primorju. Poznajem neke maslinare u Tučepima koji nisu ove godine htjeli niti brati masline jer je urod stradao od mušice i drugih nametnika“ – kaže Ivičević.

I druge uljare na Makarskom primorju završile su s preradom. Berba je bila ranija i znatno su bile manje količine. Tako su primjerice u uljari Igrane završili s preradom i očistili strojeve. Preradili su ove iznimno loše godine 180 tona ili 50 % manje negoli prošle godine. Nije ni uljara u Podgori preradila nego oko 150 tona maslina. Slab urod i točka, kažu maslinari.Ipak oni koji su preradili nešto ulja i imaju za prodaju,litar nude i 80 kn.

Što sada treba poduzeti kako ne bi i dogodine ovako maslinari prošli pitamo poljoprivrednog savjetnika Bernarda Bokšića.

- Trenutno ništa trenutno u maslinicima ne treba. Maslina treba malo odmoriti i to do prvih dana siječnja kada će sve do berbe trebati joj se posvetiti i naravno slušati savjete stručnjaka kako bi se došlo do zdravog i obilnog uroda.

Dok u maslinicima sada traje kratki odmor, ono ulja što je prerađeno ove godine, za dvadesetak dana treba pretočiti kako bi se čisto ulje odvoilo od taloga.

J.Glučina / arhiva MP