Odbor za Božićni grad 2017.: Udruzi Mike nudili smo najveću kućicu koju imamo, bez naknade i na odličnoj lokaciji, žao nam je da to nisu prihvatili

Zbog neistinitih natpisa o uskraćivanju dodjele sajamske kućice u Božićnom gradu Udruzi Mike, a o čemu je udruga izvijestila javnost na svojoj facebook stranici, Odbor za Božićni grad 2017. upućuje sljedeće priopćenje:

”Odbor za Božićni grad je predložio, a Grad Makarska prihvatio odluku da će ove godine graditi jedino igraonicu za djecu tj. radionicu Djeda Božićnjaka. Grad Makarska je na prijedlog Odbora za Božićni grad odlučio ove godine nabaviti 6 novih tipiziranih i jednoobraznih kućica za ugostiteljsku namjenu.

Jedna od tih kućica (najvećih koje imamo za tu namjenu ) ponuđena je i ostavljena humanitarnoj Udruzi Mike i to, naravno, bez ikakve naknade i na odličnoj lokaciji.Visoko cijeneći humanitarni rad Udruge Mike, kao i njihov doprinos dosadašnjim izdanjima Božićnog grada, ponudili smo im najviše što smo mogli vjerujući da će oni to i prihvatiti jer naprosto veću kućicu nismo imali.

No, predstavnik Udruge Mike je kazao da je im je ta kućica njima premala, da žele da im se sagradi posebna velika kućica i da oni ne mogu prihvatiti naš prijedlog. Odbor za Božićni grad je odlučio da ćemo tu kućicu svejedno čuvati za njih i to sve do srijede 30. studenog 2016. u 15 sati, nadajući se da će Udruga Mike promijeniti mišljenje i na kraju ipak prihvatiti naš prijedlog. Ponavljamo da smo UDRUZI MIKE NUDILI NAJVEĆU KUĆICU KOJU IMAMO, BEZ NAKNADE I NA ODLIČNOJ LOKACIJI!

No, nažalost kada smo uvidjeli da od toga neće biti ništa, a ne želeći da navedena kućica ostane neiznajmljena, proveli smo novi natječaj na kojem smo iznajmili i tu kućicu najpovoljnijem ponuđaču.

Još jednom želimo napomenuti da Odbor za Božićni grad odbacuje bilo kakvu krivnju za ovakav epilog. Žao nam je što Udruga Mike nije prihvatila naš prijedlog jer smo uvjereni da bi s njima ovogodišnji Božični grad bio još bolji i kvalitetniji”.

MP/arhiva MP