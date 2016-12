Finale Kupa Hrvatske u ragbiju: Trofej Nadi

Makarska – Igralište na GSC. Gledatelja: 600

Sudac: Slobodan Nikolić (Zagreb)

Makarska Rivijera: Kurilj, Bajnoci, Škarica, Mračević, Bućan, Lovreta, Majić, Župan, Kovačić, Subašić, Đokić, Mucić, deranja 5, Lovrić, Puharić, Klarić, Mrkoci, Jakić, Borić, Lalić, Kulidžan, Jovica, Erceg

Trener: Jakša Lovreta

Nada: Miljak, Čorić, Ojdanić, Perić, Jelavić, Đurović, Kodžić, Popović 5, Antić, Lerotić 5, Vlajčević, Rudić 5, Burazin, Plazibat 5, Rosso 17, Antičević, Čulić, Marević, Boko, Vuletić, Varuhaš, Generalić

Trener: Mate Borozan

Pred gotovo 600 gledatelja odigrana je finalna utakmica Kupa Hrvatske u ragbiju za 2016. godinu, a iako su domaći navijači bili u većem broju gostujući su ih nadglasali. Obje momčadi s puno motiva su ušle u utakmicu, jer domaći su nakon tijesne pobjede u polufinalu nad Mladosti željeli osvojiti kup nakon 2006. dok je Nada nakon lanjskog izgubljenog finala željela vratiti trofej u svoje ruke.

Gosti su bolje otvorili utakmicu, igra se odvijala uglavnom na dijelu terena domaćih. Tako se igralo do 15. minute, kada je Popović probio obranu Makarske Rivijere i polaganjem doveo svoju momčad u početno vodstvo. Roso nije bio precizan iz pretvaranja, Lerotić je u 20. povećao na 10:0.Ovoga puta Roso je precizan i povećava na 12:0. Domaći su prvu prigodu za zgoditak imali nakon pola sata igre, Subašić je neprecizno ciljao iz kaznenog udarca. Do odlaska na odmor Rosso je u dva navrata pogodio iz kaznenih udaraca i domaće ostavio gotovo bez nade . U nastavak dvoboja domaći su krenuli življe, Nada se uglavnom orijentirala na obranu i brzim protunapadima prijetila što im je donijelo povećanje vodstva. Kada je Rudić položio a Roso pretvorio Nada je otišla na nedostižnih 25:0. Deranja je nakon toga postigao počasni zgoditak za domaće koji više od toga nisu mogli. Do kraja utakmice treneri Lovreta i Borozan dali su priliku igrati igračima sa manjom minutažom, a bolje su je iskoristili gostujući ragbijaši. Nakon što je Plazibat povećao na 30:5 razigrani Rosso na kraju je polaganjem i pretvaranjem postavio konačnih 5 : 37.

Kada je sudac Nikolić iz Zagreba označio kraj utakmice započelo je veliko slavlje ragbijaša Nade, nakratko je prekinuto kada je kapetanu Nade Kreši Čoriću Većeslav Holjevac glavni tajnik Hrvatskog ragbijaškog saveza uručio pobjednički pehar.

Ivan Rešetar trener linije Nade: Mentalno i fizički smo se dobro pripremili za ovo finale što se vidi i po rezultatu. Isto tako smo igrali u kompletnom sastavu, kup smo potpuno zasluženo osvojili. Nadam se da je došlo vrijeme da sve trofeje vratimo u Split, a ovo je tek prvi od ukupno njih četiri.

Luka Lerotić najbolji igrač: Lijep dan i dobar teren te velik broj gledatelja kako i zaslužuje finale Kupa kao i dostojan protivnik dočekao nas je u Makarskoj. Mi smo odigrali najbolju utakmicu polusezone, kao momčad smo dobro funkcionirali, zahvalio bih gledateljima a pogotovo našim koji su nam pomogli da osvojimo dvadeset treći kup.

Petar Župan kapetan Makarske Rivijere: A, što reći nakon poraza u finalu Kupa, momci iz Splita su bili bolji i ja im čestitam na pobjedi. Isto tako čestitam mojim suigračima na dobro odigranim utakmicama ove jeseni u prvenstvu i kupu. Još imamo izgleda osvojiti prvenstvo Hrvatske i mi se od danas okrećemo tom cilju.

Po starom dobrom ragbi običaju domaćini su u svojim prostorijama na GSC Makarska organizirali bogat domjenak. Igrači i čelnici Hrvatskog ragbi saveza su guštali u više od stotinu porcija slasnog gulaša, a sve je zaliveno dobrom kapljicom.

Gosti su s peharom otputovali u rodni Split, a domaćinima ostaje za utjehu izvrsno organizirano finale ragbi Kupa.

J. Kovačević/IvoR