Rukomet – žene: Orkan prohujao kroz Makarsku

2.HRL-Jug (žene), 9. kolo

Hoteli Makarska – Orkan 21 : 25 (11:10)

Makarska, dvorana na GSC. Gledatelja: 55

Suci: Jakus i Rajković (Split)

Hoteli Makarska: Pletikapa, Pavlinović, Matić, Sokol 6, N.Juričić 8, Alagić 1, Delić 4, Bekan 1, M.Juričić, Mišković 1, Bajić, Bogdan, Talaja, Žamić, Perić

Trener: Marija Židić

Orkan: Balić, Šćurla 5, Laušić, Matković, I.Banović, K.Banović 6, M.Banović, Tokić, Milavić 2, Bilobrk, Baković, Marija Banović 6, H.Banović 6, Ribičić, Merčep

Trener: Viktor Anušić

Sedmerci: Hoteli Makarska 8/7, Orkan 10/6

U zadnjoj ovogodišnjoj utakmici pred domaćim navijačima rukometašice Hoteli Makarska pretrpjele su poraz od bolje ekipe iz Dugog rata. Susret je odlučivao kojem sastavu će na kraju polusezone pripasti treće mjesto. Pobjedom su rukometašice Orkana treće, a domaće pete na prvenstvenoj ljestvici. Gošće su bolje otvorile utakmicu, sve do 15. minute imale su vodstvo od 3-4 pogotka. Domaće su nakon toga zaigrale bolje i do odlaska na odmor su preokrenule rezultat. I početkom nastavka igračice Marije Židić igrale su dobro, nakon što su vodile s 14:12 potpuno su stale. Dugoraćanke su nakon toga imale sve u svojim rukama, Helena i Kristina Banović bile su nezaustavljive i odvele svoju ekipu do vrijedne pobjede. Zanimljivo je napomenuti da je u sastavu gošća igralo pet Banovićki, a one su uz Marinu Šćurlu bile najbolje u redovima Orkana.

Rezultati: Zadar - Dubrovnik 21 : 19, Sinj – Split 35 : 15, Metković – Marina Kaštela 21 : 25, Hoteli Makarska – Orkan 21 : 25

Poredak: Vranjic P 16, M.Kaštela 14, Orkan 10, Sinj 8, H.Makarska 8, Dubrovnik 8, Zadar 6, Split 2, Metković 0

J. Kovačević/IvoR