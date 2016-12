Rukomet: Kingtradeu bodovi u Metkoviću

3. HRL-Jug, 9. kolo

Metković ŠR II - Kingtrade 28 : 29 (14:13)

Kingtrade: Volarević, N.Urlić 6, Selak, Srzić, Šiljeg 1, Rafaneli, Pivac 4, Stakić 4, Lozina 4, M.Urlić 10

Trener: Stipe Urlić

Gosti iz Makarske došli su do vrijednih bodova na samom kraju utakmice kada je Nikola Urlić savladao vratara Metkovića za konačnih 28:29. U zadnju minutu ušlo se neriješenim rezultatom, vrijeme je curilo, činilo se da će susret završiti bez pobjednika, no onda je raspoloženi Urlić bio nemilosrdan. Cijelu utakmicu momčadi su se smjenjivale u vodstvu, najveću prednost imali su domaći kada su u tri navrata imali plus tri (10:7, 11:8, 12:9), dok su gosti dva puta imali plus dva (22:24, 24:26).

Kod Kingtradea su vrlo dobri bili braća Urlić te Pivac, Stakić i Lozina, kod Metkovića je Jakić bio najprecizniji sa 9 postignutih pogodaka.

Rezultati. Metković 1963 II – Biograd II 34 : 31, Metković ŠR II – Kingtrade 28 : 29, Solin II – Ribola Kaštela II 28 . 34, Opuzen – Jadro 21 : 29, Dubrovnik II slobodan

Poredak: Solin II 12, Dubrovnik II 12, Jadro 11, Ribola kaštela 10, Kingtrade 8, Opuzen 6, Biograd II 6, ŠR Metković II 5, Metković 1963 II 2

1- liga mlađih kadeta

Kingtrade – Jelsa 21 : 19 (11:8)

Šou Cvitanovića: Mrežu Jelse tresao petnaest puta

Kingtrade.: I. Mlinarević, Šulenta, Selak, Josipović, Ćapeta, A. Vidaković, Begović 5, Ivan Mlinarević, K.Vidaković, Lozić, Cvitanović 15.

Trener. Nikola Urlić.

J. Kovačević/IvoR