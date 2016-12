Rukomet: Hotelijerke poražene u polufinalu Regionalnog kupa

Rukometašice Hotela Makarske poražene su u polufinalu Regionalnog kupa, bolje od njih bile su gošće iz Ploča. Na startu su se ekipe smjenjivale u vodstvu, onda su u 23. minuti domaće otišle na plus tri (7:4). I početkom nastavka rezultat je bio neizvjesan sve do 45. minute, iza toga domaće su imale streljačku pauzu do 56. Nina Juričić nije mogla sama protiv svakako boljih igračica Dalmatinke. Marija Židić ukazala je povjerenje najmlađim rukometašicama hotelijerki među kojima je prednjačila Iris Talaja. Kod Dalmatinke se sve vrtjelo oko Nikoline i Magdalene Žderić, uz njih zapažene su bile Klara Arar i Antonija Šimić.Pobjedom je ekipa iz Ploča izborila prolaz u osminu finala kupa, za domaće ovo je bila zadnja ovogodišnja utakmica.

Jakov Kovačević