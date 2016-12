S Nadom bez nade: Nakon Kupa, Splićani bolji i u prvenstvu

U zaostaloj utakmici 3. kola PH u ragbiju Nada je kao i u finalu Kupa visokim rezultatom savladala borbenu momčad domaćih. Splićani su jesenski dio prvenstva završili na 1. mjestu bez izgubljenog boda dok će Makarska rivijera proljeće dočekati na trećem.Nada je povela već u 4. minuti, Luka Roso je prošao kroz obranu domaćih i polaganjem doveo splićane u početno vodstvo, kako je bio precizan i u pretvaranju bilo je već 7:0 za goste. Deset minuta nakon toga već je bili 0:12, i ovoga puta Rosso je bio nezaustavljiv. Obrane domaćih kao da nije ni bilo, do odlaska na odmor pitanje pobjednika bilo je poznato. Početkom nastavka Lovrić je smanjio na 5:24, bilo je to sve od domaćih koji su se nadali da mogu Nadi nanjeti prvi ovosezonski poraz. Do kraja utakmice mladi igrači gostiju Đurović, Plazibat i Bibić dobro su iskoristili svoje minute, sa po jednim polaganjem ostavili su vrlo dobar dojam i bili uz bok svojih iskusnijih suigrača.

Jakov Kovačević