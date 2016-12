AK ‘Sv. Marko’ organizirao tradicionalno klupsko Božićno prvenstvo: Sudjelovalo rekordnih 90 mladih atletičara

Gradski sportski centar ugostio je tradicionalno, treće po redu, Božićno klupsko prvenstvo u atletici s do sada rekordnih brojem od preko 90 mladih sudionika. Kod malih limačica, u dobi do 4 godine, najbrža je bila Luna Puharić, drugo mjesto zauzela je Leona Matišan dok je treća bila Diana Đons. Kod malih limača do 4 godine najbrži bio je Bartul Brkulj, srebrenu medalju osvojio je Marin Marinović, a broncu Andrej Mravičić. U kategoriji malih limačica (5 godina) najbrža je bila Rita Krivić, drugo mjesto zauzela je Lucija Čović, a treća je bila Anđela Spanjić. Kod malih limača koji imaju 5 godina zlatnu medalju osvojio je Kleme Vukušić, srebrenu je osvojio David Rudan, a brončanu Pjero Raffanelli. U kategoriji limačica 2009. godišta Perina Prodan osvojila je zlatnu medalju, Lina Mladinov osvojila je srebrenu medalju, Ema Matišan osvojila je brončanu medalju. Kod limača 2009. godišta Niko Vuković je bio najbrži, Leon Lasić zauzeo je drugo mjesto, dok je Ivan Tarčuki osvojio brončanu medalju. Kod limačica 2008. godišta Nika Jelaš zauzela je prvo mjesto, Nora Raffanelli zauzela je drugo mjesto, a Katarina Grgić je zauzela treće mjesto. Kod limača 2008. godišta najbolji je bio Marko Mileta, drugo mjesto je zauzeo Stipe Miočević, a treći je bio Noah Puharić. Kod limačica 2007. godišta pobjednik je bila Lana Jelavić, druga je bila Matea Šimić, dok je treće mjesto zauzela Monika Lalić. Što se tiče kategorije limača 2007. godišta Lovre Turina zauzeo je prvo, dok je Nikola Lalić zauzeo drugo mjesto. Kod limačica 2006. godišta pobjednica je bila Mia Žarnić, druga je bila Lara Radić, a treća Ana Mileta. Kod limača 2006. godišta Duje Čondić osvojio je zlatnu medalju, Toni Lalić osvojio srebrenu, dok je Luka Alagić osvojio brončanu medalju. Kod limačica 2005. godišta pobjednica je Ana Eterović Sorić, dok je kod kadeta 2004. godišta zlato osvojio Marino Barnjak. Mlade atletičare i atletičarke predvodili su treneri Larisa Sereda, Petar Sereda i Stjepko Vodanović.

MP