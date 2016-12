Nastavak sjajnog niza: Na prijemu u vijećnici Grad čestitao Juri Drlji na srebrnoj medalji s Europskog prvenstva

Uspjesi kickboxing kluba Mawashi već su godinama vjerojatno najveća konstanta makarskog sporta, jer u pravilu svako veliko natjecanje i u Hrvatskoj i inozemstvu borci ovog kluba završavaju s medaljama. Iz tog kuta gledanja, današnji prijem u gradskoj vijećnici za mladog maturanta Juru Drlju, jednog od najuspješnijih boraca u povijesti Mawashija, nije nikakva novost. Ipak, to što je jedna Makarska navikla imati vrhunske sportaše u jednom borilačkom sportu zasluga je prije svega velikog rada stručnog stožera kluba, pogotovo trenera Pere Gazilja i Zvonimira Bobana, koji su danas zajedno s Jurom Drljom te predsjednikom kluba Zlatko Stanićem primili priznanje za osvojeno drugo mjesto na nedavno održanom Europskom prvenstvu u Mariboru, gdje je Drlje u seniorskoj konkurenciji došao do srebrne medalje. I to na kakav način – u konkurenciji 500 natjecatelja iz 40 zemalja u četvrtfinale je svladao prvaka Italije Martina Bonettija, u polufinalu aktualnog prvaka svijeta, Rusa Ildara Gabbashova da bi u finalu ipak izgubio meč protiv austrijskog borca Romana Brundla. – U ime Grada Makarske i svoje osobno ime mogu samo čestitati Juri na svemu što je napravio i u sportskoj, ali i učeničkoj karijeri jer u pitanju je ne samo vrhunski sportaš, nego i učenik jezične gimnazije koji prolazi s odličnom uspjehom a uistinu smatram da ne postoji bolje kombinacije za mladog čovjeka od kombinacije dobrog sportaša i dobrog učenika, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Miroslav Družianić, a 18-godišnjem Makaraninu čestitali su i pročelnik Odjela za društvene djelatnosti Dražen Kuzmanića, kao i savjetnica za predškolski odgoj, obrazovanje i šport Marina Andačić Krivić. – Hvala na lijepim riječima, moram kazati da je iza mene jedna teška godina, godina prelaska iz kategorije juniora među seniore, no siguran sam da mi slijedi još teža. Jer, treba nastaviti trenirati, a uz to treba maturirati i završiti školu, potom i upisati fakultet, kazao je skromno mladi makarski sportaš kojeg, da dodamo i to, svakodnevno možete susresti i u Božićnom gradu kod kućice makarskih maturanata, i to u odori – vilenjaka. Na samom kraju, uz čestitke za sve uspjehe u ovoj godini ( o kojima najbolje svjedoče trofeji-pojasevi koje su iz Mawashija izložili u vijećnici ) dogradonačelnik je u ime Grada dodijelio i nagradu u vrijednosti od 5.000 kuna, a uz poklone poput nedavno objavljene knjige o Makarskoj i primorju na starim razglednicama, ovaj posljednji u nizu primanja za članove Mawashija završen je zajedničkom fotografijom i sasvim logičnom porukom – vidimo se uskoro. Jer, Mawashiju uskoro slijede nova natjecanja te, sasvim je logično nadati se tome, novi iznimni rezultati.

O.Franić / IvoR