Futsal: Biokovski derbi bez pobjednika

1. HMNL – 11. kolo

Novo vrijeme Apfel - Vrgorac 1 : 1 (1:0)

Makarska – Dvorana na GSC. Gledatelja. 750

Suci: Vedran Babić (Split) 7, Andrej Topić (Solin) 6

Strijelci: 1:0 Musinov (14), 1:1 Martinac (37)

Novo vrijeme Apfel: Perković (7), Osredkar (7), Bajrušović (6), Kazazić (6,5), Musinov (7), Vuković -, Matković -, Hozjan (6), Pašalić -, Milunović -, Andrijašević (6,5), Horvath (6), Nižetić -, Tomaš -.

Trener: Teo Strunje

Vrgorac: Herceg (7,5), Pervan (7), Stanković (7), Subotić (6,5), Martinac (8), Znaor(6,5), Vuković -, Zloić (7), Gašpar -, Govorko -, Markotić (6,5), Raos -

Trener: Mladen Perica

Igrač utakmice: Duško Martinac

Biokovski derbi i okršaj susjeda protekao je u kvalitetnoj i do kraja neizvjesnoj igri, a po viđenom na parketu neriješenim rezultatom zadovoljniji mogu biti domaći. Dvorana je bila dobro popunjena, domaćih navijača bilo je više, ali gostujući su bili glasniji. Prvu prigodu imali su igrači Vrgorca u 4. minuti, Subotićev udarac završio je iznad greda Perkovića. Minutu nakon toga Kazazićev pokušaj obranio je Herceg. Udarce Zloića u 8. i Subotića u 10. minuti zaustavio je veteran na vratima Novog vremena Perković. Domaći su poveli u 14 minuti, Osredkar je izveo udarac iz kuta, a snalažljivi Musinov posprema loptu u mrežu Hercega. Čini se da je Novo vrijeme oštećeno u 16. minuti, Martinac je igrao rukom u kaznenom prostoru ali su suci dosudili tek slobodni umjesto kaznenog udarca. U nastavak susreta dobra igra obiju momčadi, domaći su mogli prelomiti rezultat u svoju korist u 23. minuti, ali je Herceg sjajnom obranom zaustavio šut Musinova. Novo vrijeme je u 28 napravilo peti prekršaj pa je moralo igrati opreznije, no i pored toga da je Bajrušović bio precizniji mogli su podebljati prednost. Trener Vrgorca Perica kao da je osjetio mogućnost izjednačenja, u formaciji visokog pritiska prisilio je domaće da se brane. Martinac je u 37. pogodio gredu Perkovića, a u istoj minuti je poravnao na 1:1. Stanković je odlično nabacio za Martinca koje se oslobodio Bajrušovića i sa 7-8 metara poluvisokim udarcem plasirao loptu u vrata Novog vremena. Nakon toga domaći igraju sa letećim vratarom, ali im ni to nije pomoglo da ozbiljnije ugroze Hercega. U zadnjim trenucima utakmice gosti preko Martinca imaju meč loptu, njegov snažan udarac čudesno je obranio Perković.

Teo Strunje, trener Novog vremena: Bila je ovo izuzetno teška utakmica za nas jer nismo uspjeli pronaći svoj ritam igre.Vrgorac ima puno iskusnih igrača pa je iskontrolirao našu agresivnost. Imali smo nekoliko prilika za prelomiti rezultat , ali nismo bili pravi. Vrgorac je na kraju sasvim zasluženo došao do boda, nama ostaje gorak okus jer smo se nadali pobjedi.

Duško Martinac, kapetan Vrgorca: Gledatelji su imali priliku vidjeti uzbudljivu utakmicu, Novo vrijeme se pokušalo nametnuti kroz posjed lopte ali smo se mi dobro branili i brzim kontranapadima prijetili njihovoj obrani. Nismo se predavali ni kada smo gubili, vjerovali smo u sebe i to nam je donijelo poravnanje. Na kraju mi možemo žaliti jer smo imali priliku za pobjedu, posebno se želim zahvaliti našim navijačima koji su u velikom broju došli u Makarsku.

Jakov Kovačević/IvoR