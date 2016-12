Udruga 156. brigade Hrvatske vojske 17. i 21. prosinca obilježava 25. godišnjicu ustroja: Počast poginulima, svečana akademija, druženje s pripadnicima 163. brigade HV Dubrovnik

Udruga 156. brigade Hrvatske vojske pripremila je bogat program obilježavanja 25. godišnjice ustroja 156. brigade HV-a.

Proslava počinje 17. prosinca u 9.30 sati okupljanjem pripadnika 156. brigade HV-a pred Spomenikom hrvatskom branitelju. U 11 sati polaganje je vijenaca i paljenje svijeća u spomen na one koji su svoje živote utkali u slobodu Hrvatske. Od 11 do 11.30 sati je mimohod gradskom rivom. U podne do 12.30 sati je polaganje vijenaca na Spomenik prvom vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga RH dr. Franji Tuđmanu.

Svečana akademija održat će se u hotelu Miramare u 12.30 sati, nakon čega je domjenak za sve nazočne. U crkvi sv. Marka je sveta misa zadušnica s početkom u 18 sati.

Obilazak mjesta gdje su poginuli pripadnici 156. brigade HV-a na dubrovačkom području

predviđeno je za 21. prosinca. U Dubrovniku će taj dan od 14 do 16 sati biti druženje s pripadnicima 163. brigade HV-a Dubrovnik. Polasci za Dubrovnik 21. prosinca su iz Makarske ispred zgrade Grada u 8 sati, a iz Vrgorca također u 8 sati ispred zgrade Grada.

J.Glučina / arhiva MP