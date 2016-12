Grad Makarska uljepšao blagdane: Počela podjela poklon -bonova makarskim umirovljenicima

S radošću su makarski umirovljenici, čija primanja ne prelaze 3.500,00 kn, a prebivalište je u Makarskoj, primili vijest da će Grad Makarska darovati božićne poklon-bonove u vrijednosti 200 kn.

Podjela poklon- bonova počela je jutros u 7.30 sati u prostorijama Matice umirovljenika na Marineti, a trajat će svakog dana do 14 sati, prema abecednom redu, sve do petka, 23. prosinca. Poklon- bonove mogu iskoristiti u trgovinama Apfel d.o.o. do 31. siječnja 2017.

Podjelu poklon- bonova Grad je dobro organizirao, a što je primjetno jer nema redova, već umirovljenici samo pokažu identifikacijsku ispravu, i božićnica je u rukama.

- Lijepo je da nas Grad nije zaboravio. Mirovine su male, a kada dolaze blagdani i mi želimo imati malo bogatiji stol, kupiti nešto unučadi – kažu umirovljenici. Ponekima će ovaj iznos koji uštede na hrani dobro doći za plaćanje struje ili vode.

Raspored podjele bonova

u ponedjeljak, 19. prosinca 2016. godine, za umirovljenike čija prezimena započinju slovima: A, B, C, Č, Ć, D, DŽ, i Đ

u utorak, 20. prosinca 2016. godine, za umirovljenike čija prezimena započinju slovima: E, F, G, H, I, J, K, i L

u srijedu, 21. prosinca 2016. godine, za umirovljenike čija prezimena započinju slovima: LJ, M, N, NJ, O, P i R

u četvrtak, 22. prosinca 2016. godine, za umirovljenike čija prezimena započinju slovima: S, Š, T, U, V, Z i Ž

u petak, 23. prosinca 2016. godine, za umirovljenike koji poklon – bon nisu preuzeli od 19. – 22. prosinca 2016.

J. Morović / IvoR