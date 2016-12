Glazbenu večer u Božićnom gradu otvara Big Band, od 21 sat koncert Harija Rončevića

Kako teku posljedni dani aktualne godine, zahuktava se i program u Božićnom gradu, a najveselije mjesto u Makarskoj večeras će ugostiti dva izvrsna koncerta. Program od 18:30 sati svojim koncertom otvara makarski Big Band, koji će nastupiti s troje solista uz najavu ponekog iznenađenja za publiku, a nakon kratkog predaha posjetitelje Božićnog grada čeka koncert jednog od najpopularnijih dalmatinskih kantautora. U pitanju je, naravno, Hari Rončević, koji je u više od 20 godina dugoj karijeri za sobom ostavio zavidan broj pop i rock hitova, gotovo jednako mnogo festivalskih i ostalih nagrada, te koji uz koncertne i best of albume ima ukupno 16 objavljenih službenih izdanja, dok mu je hitove uistinu mnogo teže nabrojati, počevši još od debitantskog Getanina, pa dalje preko Kada jednom ovom zafalim se tilu, Kampanel moje ljubavi, Još ne znam kud s tobom, Dalmacija, Moje si more i brojnih, brojnih drugih.

O.F.