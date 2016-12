Gradonačelnik održao tradicionalnu tiskovnu konferenciju za oproštaj od tekuće godine: Realizirali smo većinu projekata koje smo najavili na početku mandata

Na tradicionalnom druženju s predstavnicima medija u gradskoj Vijećnici, gradonačelnik Tonči Bilić i zamjenik Miroslav Družianić osvrnuli su se na postignuto tijekom godine koja je na izmaku. Govoreći o planiranim i ostvarenim projektima, vodeći ljudi Grada istaknuli su zadovoljstvo radnom 2016. godinom.- Treći put podvlačimo crtu, ovako javno pred novinarima, i moram kazati da smo zadovoljni jer je većina projekata o kojima smo govorili na početku mandata realizirana. Neki od projekata su visokoj fazi pripreme dokumentacije (žičara), neki su započeti, a neki su pred samom realizacijom: Rekonstrukcija i nadogradnja stare upravne zgrade Gradskog sportskog centra, čiji je završetak radova predviđen za travanj 2017., zatim Dječji vrtić Veliko Brdo, gdje je potpisan ugovor s izvođačem radova a rok za završetak radova je 30 dana. Tu su, nadalje, projekt energetske obnove Dječjeg vrtića Ciciban sa završetkom radova u ožujku 2017., zatim pred dobivanjem smo građevinske dozvole za Dječji vrtić Zelenka. Osim toga, završetak radova u nekadašnjem prostoru Art Cafea očekuje se u veljači 2017. godine, završetak radova na Astro parku u ožujku, a mogu najaviti i da će odmah iza Nove godine otpočeti radovi na Groblju u Velikom Brdu, kazao je Bilić.

Makarski gradonačelnik istaknuo je kako je ova gradska uprava prepoznala važnost rada na pripremi projekata i iznalaženje mogućnosti za njihovo sufinanciranje. – Na taj način doveli smo do rasterećenja gradskog proračuna, također i zatvorili financijsku konstrukciju za realizaciju projekata. Tako osigurana sredstva omogućila su nam planiranje i realizaciju drugih programa koje smo pripremili, a ova gradska uprava osigurala je preko 10 milijuna kuna iz nacionalnih i EU fondova, nastavio je gradonačelnik navodeći kao primjere takvih projekata onaj uvođenja javnih bicikala u Makarskoj, zatim projekt pomoćnika u nastavi makarskih školaraca pod nazivom S osmijehom u školu, zatim Lokalni program djelovanja za mlade Grada Makarske, projekt financiranja tehničke dokumentacije za Reciklažno dvorište, modernizacija javne rasvjete, Energetsku obnovu vrtića Ciciban, kao i rekonstrukciju stare upravne zgrade GSC-a.

Preko 1.200.000 kuna izdvojeno za projekte za mlade – od sufinanciranja udžbenika, preko stipendija, prijevoza, do projekta produljenog boravka u osnovnim školama

- Osim projekata, pažnju smo usmjerili i na pripremu strateško-planske dokumentacije. Izrađen je Plan razvoja kulturnog turizma Grada Makarske i Lokalni program djelovanja za mlade Grada Makarske, a od 1. siječnja 2017. kreće se s izradom Strategije razvoja Grada Makarske, kao ključnog dokumenta čiji je glavni cilj dugoročni društveno-gospodarski razvoj Grada Makarske, temeljen na stručnim podlogama. Veliki pomaci učinjeni su i po pitanju komunalne infrastrukture: navest ću izgradnju i rekonstrukciju Jadranske ulice, pa rekonstrukciju Trga 533. s hortikulturom koji je konačno dobio izgled primjerenog gradskog parka, zatim izgradnju oborinskog sustava u Ulicama don Mihovila Pavlinovića, Biokovskoj i Ante Starčevića, pa izgradnju i uređenje nogostupa u Ulici Petra Krešimira IV i Stjepana Ivičevića, zatim izgradnju središnje ceste prema urbanističkom planu uređenja Veliko Brdo te ulice na predjelu Požare, izgradnju Ulice Ivana Gorana Kovačića koja je bila neophodna za stavljanje u funkciju novog hotela s 4 zvjezdice – hotel Romana, kao i nabavku igračaka za dječji Astro park, te završetak radova na Trgu Tina Ujevića. Završili smo projekt modernizacije javne rasvjete na području grada, od početka ove godine ugradili smo oko 200 novih stupova javne rasvjete – te po prvi put u povijesti grada osigurali javnu rasvjetu u pojedinim dijelovima Velikog Brda, Kotišine, Puharićima i u drugim rubnim dijelovima Makarske. Nedavno su završeni radovi na asfaltiranju Lulićeve ulice i ulice u Kotišini. Za vodospreme Zelenka i Požare, u suradnji s poduzećem Vodovod d.o.o. Makarska, pripremljena je kompletna dokumentacija i podnijeti su zahtjevi za izdavanje građevinske dozvole. Financijska sredstva u visini od oko 12 milijuna kuna za obje vodospreme su osigurana, a sama izgradnja bi započela početkom 2017. godine.

Na kraju bih želio naglasiti ono na što sam najviše ponosan, a to su projekti vezani za mlade, a koje doživljavam kao našim najvećim ulaganjem u budućnost Makarske : Pomoćnici u nastavi – 328.000 kuna, zatim Sufinanciranje udžbenika za učenike– 250.000 kuna, projekt Produljeni boravak u osnovnim školama – 200.000 kuna, za studentske stipendije izdvojeno je 160.000 kuna( u ak.god.2016/2017. preko 200.000 kuna), zatim za prijevoz učenika osnovnih škola osigurano je 120.000 kuna, za prijevoz studenata 60.000 kuna, dok su za projekt besplatnih marendi učenicima slabijeg imovnog stanja osigurane 93.000 kuna.Također moram naglasiti da je po prvi put osnovan i Savjet mladih Grada Makarske. Sa svim navedenim projektima za mlade mislim da smo javnosti dali jasnu poruku kakvu Makarsku želimo, a na čemu smo radili u protekle tri godine – kazao je Bilić, koji je priliku na tiskovnoj konferenciji iskoristio da potvrdi svoju kandidaturu za gradonačelnika na predstojećim lokalnim izborima u svibnju 2017. – Svima Vama želim zahvaliti na korektnom praćenju rada gradske uprave te vam zaželjeti sve najljepše u godini koja dolazi. Svim našim sugrađanima, svim Makarkama i Makaranima, želim puno sreće, zdravlja i uspjeha u Novoj 2017. godini, kazao je na kraju Bilić.

Miroslav Družianić: Prije tri godine Božićnica nije bilo, sada ih je podijeljeno 2.000 u ukupnoj vrijednosti od 400.000 kuna

O domeni društvenih djelatnosti govorio je zamjenik gradonačelnika Miroslav Družianić, osvrnuvši se na teme kulture, sporta, obrazovanja i socijalnih pitanja. – Prije svega me veseli skoro rješavanje problema kroničnog nedostatka prostora za rad udruga pogotovo preko zimskih mjeseci, jer će se u roku od dva il itri mjeseca privesti kraju radovi u prostoru bivšeg Art Cafea što će, po meni, potencirati bolji, kvalitetniji i kreativniji rad udruga u kulturi i svih koji participiraju u životu grada kroz zimske mjesece, kazao je Družianić. Osvrnuvši se na suradnju s kulturnim udrugama i ustanovama u gradu, Družianić je izjavio da su odnosi na zavidnoj razini, te da su i kulturne ustanove radile punom parom kako bi se podigla kulturna razina gradskih događanja. – Manifestacija Makarsko kulturno ljeto bila je jako dobro posjećena, vjerujem i organizirana, naišla je na veliko odobravanje kulturne publike, ne samo Makarana nego i naših gostiju, i svi zajedno možemo biti ponosni na to, jer u pitanju je bogata i kvalitetna ponuda u kojoj je uistinu bilo ponešto za svačiji ukus, nastavio je Družianić, osvrnuvši se potom i na projekt radova na Trgu Tina Ujevića te podizanja spomenika našem pjesničkom bardu, a sa zadovoljstvom je istaknuo još jedan povratak festivala MaFEST, koji će nakon jednogodišnje pauze ponovo biti održan u svibnju, dok će prvi dio festivalskih događanja s učenicima osnovnih škola započeti već u ožujku.Govoreći o temi sporta, Družianić je pak istakao dobru suradnju s Gradskim sportskim centrom i sportskim udrugama u grada, najavivši da će Grad u idućoj godini izdvojiti gotovo 500.000 kuna za podizanje nivoa pedagoškog stručnog rada u sportu, ulažući u trenere u mlađim uzrasnim kategorijama naših sportskih klubova. – Isto tako, vrijedi naglasiti i da je Makarska stalni sudionik te domaćin jedne etape velike biciklističke utrke Tour of Croatia, koja u Makarsku ‘dolazi’ već dvije godine a koja se preko sportskih tv kanala prati u milijunima kućanstava širom svijeta.

Što se socijalnih pitanja tiče, zamjenik gradonačelnika kazao je kako Grad raspolaže vrlo kvalitetnim socijalnim programom pomoći najugroženijima. – Plaćanje struje i vode, troškova podstanarstva, preko besplatnih obroka u Domu za starije i nemoćne, pa do besplatnih marendi za dio učenika u osnovnim školama. Naglasio bih i nešto što do sada nikada nismo imali, a to je 400.000 kuna koliko je osigurano za isplatu 2.000 božićnica makarskim umirovljenicima u visini od po 200 kuna. Prije tri godine božićnica nije bilo ,sada ih je 2.000, s tendencijom rasta i povećanja cenzusa u primanju mirovina na 3.5000 kuna čime bi obuhvatili preko 80 posto primatelja mirovina u našem gradu, dodao je Družianić, podsjetivši da je sličan situacija bila i sa studentskim stipendijama, kojih do prije tri godine nije bilo, da bi se danas došlo do situacije da svaki student koji je podnio molbu i ispunio zahtjeve svoju stipendiju i dobije. – Ove godine podijeljene su 32 stipendije, od iduće ta brojka raste na 35, izjavio je zamjenik gradonačelnika.Po pitanju Božićnog grada, zamjenik gradonačelnika kazao je kako svatko ima pravo na svoje viđenje i mišljenje, a da su u Gradu izrazito zadovoljni. – Naš program je kvalitetan i ambiciozan, ne bi ga se postidjeli niti 5 puta veći gradovi. I ove smo godine dali najveću pozornost našim najmlađima, imaju sjajnu radionicu Djeda Božićnjaka, nove saonice, igraonicu, dok Božićni grad napokon ima i prave kućice kakve mu i dolikuju. Osim toga, naš Božićni grad kao takav je prvi i najstariji u Hrvatskoj, napomenuo je Družianić. Za kraj, istaknuo je dobru suradnju s civilnim udrugama, udrugama proizišlim iz Domovinskog rata, te brojna prijateljstva koja je Grad Makarska ostvario s gradovima u Hrvatskoj, Italiji, Češkoj i Njemačkoj, najavivši i obnovu prijateljstva s njemačkih gradom Steinom.

