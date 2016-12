Zagrijte se hard rockom: Večeras na Kačićevom trgu koncert grupe Opća Opasnost

Program u Božićnom gradu nastavlja se i dalje, a hladnu večer danas bi itekako trebali zagrijati županjski rokeri Opća Opasnost, čiji je koncert na Kačićevom trgu najavljen za 20 sati. Grupa je osnovana tijekom ratnih dana 1992. godine, i do danas je jedna od rijetkih hard rock grupa u Hrvatskoj koja je zadržala značajan interes publike . U karijeri su objavili sedam studijskih albuma, od kojih posljednji “Rocker….to sam ja” 2014. godine, a zapravo kao i mnoge grupe sličnog izričaja proslavili su se kvalitetnim baladama, te je pjesma Jednom kad noć možda i najbolji primjer tome. U preko dva desetljeća dugoj karijeri imali su i gotovo 8 godina pauze od 2000. do 2008. godine, no povratkom na scenu ubrzo su vratili staru popularnost, koju održavaju do današnjih dana.

O.F.