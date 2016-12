U organizaciji Grada Makarske i Gradske knjižnice Makarska predstavljena knjiga poezije Jakše Gareljića ‘Mediteranski kanconijer’: Sebe je osjećao kao dio mora

Ljubav, more, kamen kao pjesničko nadahnuće, Makarska i Podgora životne luke. Sve to vodi imenu pok. Jakše Gareljića, makarskog prof. književnosti, novinara i pjesnika, čije je srce prerano utihnulo u 36. godini života, u srpnju 1986.

Niti olujna bura i hladnoća nisu mogli spriječiti njegove prijatelje i zaljubljenike u pjesničku riječ da podijele radost predstavljanja Jakšine knjige poezije ‘Mediteranski kanconijer’, a koju je priredio Velimir Visković, a čime su Grad Makarska i Gradska knjižnica Makarska na najljepši način zahvalili Jakši Gareljiću na ljubavi kojom je zračio prema svom zavičaju, a koja nije utihnula, već živi u njegovim stihovima.

I dok su u hotelu Park odzvanjale riječi pjesme ‘Stari solari’ u izvedbi Anđelka Andrijaševića i Obrada Ilijaševića, Jakšina poetska vrata interpretacijom stihova iz njegove nove knjige otvorile su Žana Šulenta i Fani Jelaš.

Zlatko Gareljić: ‘Hvala svima koji su omogućili izdavanje knjige’

- U ime obitelji, majke Lenke, sestre Lidije, zahvaljujem svima koji su došli, a u ovom trenutku prisjećamo se pok. Jakše i oca Miljenka. Hvala Matku Mihaljeviću i Ferdi Šariću, Jakšinim prijateljima, bez kojih ne bi bilo Jakšine prve knjige pjesama ‘Dalje od viđenja’ tiskane 1986. godine. Zahvaljujem Velimiru Viskoviću koji je uložio silan trud kako bi knjiga ugledala svjetlo dana. Nadalje, Gradu Makarska – gradonačelniku Biliću, stručnim službama, Gradskoj knjižnici Makarska – ravnateljici Malfini Rafaneli, izdavaču Draženu Tončiću iz Edicije Durieux 40, uredniku Nenadu Popoviću, lektorici Jasni Bašić, Sveučilišnoj tiskari Zagreb, hotelu Park- Tončiju Kurilju, Marini Josipović – naglasio je u riječima zahvale Zlatko Gareljić, Jakšin brat.

U ime Grada Makarske lika i djela Jakše Gareljića prisjetio se dogradonačelnik Miroslav Družianić. – Postoje ljudikoji se pamte i nakon smrti. Jakša je bio drag čovjek, privržen obitelji, Podgori, Makarskoj, nadasve zabavan. Obožavao je ljude, more, kamen. Pamtimo ga kao vrsno novinarsko pero, urednika ‘Makarske rivijere’ u kojoj smo s nestrpljenjem čekali nove ‘priče iz Malog Mornara’. Iako smo generacijski bili različiti sjećam ga se s kupanja ispod Dalmacije, gdje je tog tužnog 4. srpnja 1986. zauvijek utihnuo njegov život. Prisjetio se Jakšinog boemskog lika, lica koje nije puno govorilo, ali se u njemu naslućivala dubina. –Previše je volio more i Biokovo da bi bilo gdje drugo ostao. Bilo je časno živjeti s Jakšom – kazao je Družianić.

Prijatelj i književnik Velimir Visković: ‘Pjesme su nastale u studentsko vrijeme’

Nije slučajnost što je upravo književnik Velimir Visković najzaslužniji za objavljivanje knjige Jakše Gareljića ‘Mediteranski kanconijer’.

Nerazdvojno prijateljstvo makarskog i splitskog studenta na zagrebačkom Filozofskom – studij jugoslavistike i komparativne književnosti, potiče još od 1969. Još u tim danima nastajale su pjesme, a u Jakšinim fasciklama je bilo pet tisuća stranica, među kojima je Velimir odabrao njih pedesetak, i sveo ih pod zajednički nazivnik ‘Mediteranski kanconijer’.

- Više od pet godina prošlo je od kada mi je Zlatko donio Jakšine fascikle s pjesmama. Bio sam pomalo zatečen kada sam ih čitao. Svog prijatelja doživljavao sam na drugačiji način jer često se pravio berekin. Ali, bio je marljiv student, i čak diplomirao za manje od četiri godine. Znao sam da je senzibilna duša, samozatajan. Ali, ovo je neki drugi Jakša, ljubav, more, kamen su njegovi svjetovi u kojima se osjećao najsretnije. Koje li sudbine, upravo to more kojem se toliko divio postalo je njegov vječni dom. Drago mi je da su obitelji i Grad upravo na ovaj način – pjesmama, odali zahvalnost Jakši Gareljiću – naglasio je Velimir Visković.

Jakša iz knjige ne progovara samo kroz pjesme. Stihovi ‘Kvadrat neba’ ili ‘Mjesto gdje more grli’ naslućuju plavetnilo, a upravo je njime na koricama ‘Mediteranskog kanconijera’ zaokružena priča o pjesniku koji je sebe osjećao kao dio mora.

Jasna Morović / IvoR