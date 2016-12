Ballbreakers uoči najluđe noći: Kao da je svirao pravi AC/DC

Svi ljubitelji hard rocka sinoć su u Božićnom gradi došli na svoje kako po pitanju glazbenog izbora tako i načina da se na najljepši način pripreme za najluđu noć u godini.

Malo je reći da je svirka Ballbreakersa bila izvrsna, a samo se tako nešto i očekivalo od benda tributa to AC/DC, već su svirali kao njihov pravi australski uzor. Prašili su TNT, Highway to hell, Black in black, Thunderstruck i druge uspješnice. Publika je ostala bez daha kako zbog ljepote ovog glazbenog trenutka tako i silne energije koju su podarili zagrebački rokeri.

J.M./IvoR