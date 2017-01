Započeo val hladnoće rijetko zabilježen na ovim prostorima: Kiša i bura na makarskoj rivi, snijeg i 8 ispod nule na Biokovu

Kako je i najavljeno već u noći sa srijede počelo je nevrijeme i u Dalmaciji, koje će kako su meteorolozi kazali samo jačati u narednim danima, osobito u petak. Ekstremne hladnoće predviđaju se na ovom području ali i šire tijekom petka, subote i nedjelje.

U Makarskoj puše bura prosječnom brzinom od 50 km/h s udarima do 85 km/h.Temperatura zraka u šest sati iznosila je tek 1 stupanj C. Tijekom noći do osam sati palo je 8,3 litra kiše po m2. Nisu goleme oborine, ali uz jake udare bure kapi kiše šibaju kao ledenice.

Vozačima se preporuča oprez u prometu, osobito na cesti za Vrgorac budući po Biokovu pada snijeg koji se spustio gotovo do podnožja,odnosno na 350 metara nadmorske visine. Inače prema informaciji Gradskog centra Osejava Makarska sve ceste su prohodne. Većih zakašnjenja u dolasku autobusa iz unutrašnjosti nema. Vozačima se preporuča zimska oprema ukoliko kreću u unutrašnjost i svakako provjerite stanje antifriza u rashladnim sustavima vozila i razinu ulja.

Podsjetimo iz Vodovoda su upozorili sve potrošače da zaštite vodomjerila.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta od 6 sati u prekidu je trajektna linija Sumartin – Makarska. S obzirom na ovakve hladnoće, te predviđanja meteorologa kao i činjenicu da nas niti gripa nije zaobišla, najbolje je ostati doma i držati se uputa liječnika.

Na Biokovu pada snijeg, puše jak vjetar. Na vrhu Sv. Jure, 8 stupnjeva je ispod nule. Snijeg je već dobro zabijelio i na padinama Biokova okrenutih moru.

Meteorolozi najavljuju jačanje bure, čak i orkanske udare te hladnoću rijetko zabilježenu na ovim prostorima.

