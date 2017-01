Lanternine aktivnosti za zimske praznike: Od 9. do 13. siječnja sportske i društvene igre te radionica

Od ponedjeljka 9. siječnja do petka, 13. siječnja Savjetovalište Lanterna organizira sportske i kreativne aktivnosti za učenike osnovnih škola.

Rastimo uz pokret

Termin: od 9. 1. do 13. 1. od 10 do 11 sati za učenike 1. i 2. r., a od 11 do 12 sati za učenike 3. i 4. razreda

Mjesto: dvorana OŠ S. Ivičevića

Voditelji: Mario Marinović i Toni Kovačević

Radionica izrade lutaka i scenografije od papira za učenike od 4. do 8. r.

Termin: od 9. 1. do 13. 1. od 16 do 17.30 sati

Mjesto: Savjetovalište Lanterna

Voditeljica radionice: Božena Delaš

Igranje društvenih igara

Termin: od 9. 1. do 13. 1. od 11 do 13 sati

Mjesto: Savjetovalište Lanterna

Voditeljica: Ivona Vučić

