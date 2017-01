Hladnoća i bura okovali Makarsku: U gradu -3 stupnja s udarima bure do 150 km/h, na Biokovu -19

Kao i u ostatku Hrvatske, izrazito hladne temperature pogodile su Makarsku i primorje a udari orkanske bure građane su povukle u sigurnost domova. U gradu temperatura iznosi -3 stupnja s burom koja puše od 80 do 90 km/h te s udarima brzine i do 150 km/h, no prema podacima GCOM-a, uz očekivane posljedice poput pokojeg slomljenog stabla, pobacanih tabli i jednog prevrnutog kioska, za sada još nema dojava o većoj materijalnoj šteti. Nimalo ugodno nije ni na Biokovu, jer jutros je na vrhu sv.Jure izmjereno – 19 stupnjeva. Trajektni promet na liniji od Makarske do Sumartina i dalje je u prekidu.

O.F.