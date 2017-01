Rivijera se smrzava na hladnoći i vjetru: Makarskih 4 stupnja ispod nule bura pretvara u – 15, na vrhu sv.Jure jutros izmjereno – 23 stupnja

Razdoblje izrazito hladnog vremena nastavlja se i dalje i ne preporuča se boravak na otvorenom ukoliko za to uistinu nemate prijeku potrebu. U Makarskoj se temperature jutros kreću između -4 i -5 stupnjeva, no s burom koja i dalje u refulima može dosegnuti i do 150 km/h, efekt hladnoće iznosi ledenih – 15 stupnjeva. Zbog padanja kupa za prolaz je zatvorena Prvosvibanjska ulica (kod Zagrebačke banke) , dok je vjetar prouzročio očekivani nered na makarskim ulicama, obarajući table i lomeći grane. U Gradskom centru za obavješćivanje zabilježeno je nekoliko prevrnutih kontejnera i stabala koja su pala na cestu, a prema neslužbenim informacijama na Voliciji je prevrnut i jedan parkirani kamion. Zaposleni su bili vatrogasci po čitavom makarskom primorju, izlazeći na više od pedeset različitih intervencija u posljednjih 24 sata. Temperatura na Biokovu iznozi čak -23 stupnja, a s pridodanom burom efekt hladnoće iznosi polarnih -36 stupnjeva.

O.F.