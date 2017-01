Spas u grijanju na struju: Siječanjski minusi povećali potrošnju električne energije za 25 posto

Usprkos velikoj hladnoći i udarima bure, koji su dostizali gotovo 200 km na sat, potrošači električne energije na Makarskom primorju kada su ostajali bez struje kvarovi su bili brzo otklonjeni.

- Iza nas su teški dani, mislim da je najgore prošlo. Imali smo najviše problema s nestankom struje od Podgore do Igrana i to na 12 stupova visokog napona, 20 niskog napona, te prekid na 35 kV i to dionica Makarska-Podgora. Naši radnici su se nadljudskim naporima po olujnoj buri penjali i do 30 metara visine kako bi otklonili kvar i omogućili potrošačima redovitu opskrbu strujom. Ona je proteklih hladnih dana povećana za oko 25 posto i dnevno se troši oko 30 megavata. Ljudi su najviše okrenuti grijanju na struju, a u novim stambenim zgradama više i nema druge mogućnosti jer nema dimnjaka - ističe Miro Radić, voditelj makarskog Pogona HEP-a.

Podsjeća da je zadnje veliko nevrijeme kada je dolazilo do prekida u isporuci električne energije bilo koncem ožujka 1995.

J.M./Ivor