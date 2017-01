Priopćenje gradonačelnika Tonćija Bilića o incidentu pred ‘Merkurom 5′: Predstavnici Prometa Makarska nastavljaju silom i bez pravne osnove onemogućavati Grad Makarsku u osiguravanju normalnog funkcioniranja zgrade

Nakon incidenta pred bivšom upravnom zgradom Metalplastike, gdje je vlasnik tvrtke Promet Mato Jujnović jučer autobusom blokirao ulaz u zgradu, na službenoj internetskoj stranici Grada objavljeno je priopćenje gradonačelnika Tonćija Bilića o spomenutom događaju, kojeg prenosimo u cijelosti.

- Mate Jujnović, vlasnik Prometa, preko svojih predstavnika silom je pokušao spriječiti Grad Makarsku u osiguravanju normalnog funkcioniranja bivše upravne zgrade Metalplastike čiji je Grad stvarni i zemljišno knjižni vlasnik. Djelatnici HEP-a, naime, po drugi put nisu uspjeli ispoštivati ugovor s Gradom Makarska i osigurati dovod struje u bivšu upravnu zgradu Metalplastike. Nevjerojatno je da jedan poduzetnik, bez ikakve pravne osnove, pokušava spriječiti vlasnika u korištenju svog vlasništva! Očigledno je da je predizborna kampanja već počela i da se ovu gradsku upravu na sve moguće načine želi spriječiti u realizaciji jednog od većih gradskih projekata. Mate Jujnović jedan je od onih kojima nije stalo do javnog, već isključivo do osobnog interesa. Na žalost, pri tome ne preže ni od čega, pa ni od dovođenja u direktnu opasnost djece koja idu u osnovnu i srednju školu na Istoku, kao i sve ostale sudionike u prometu, jer je svojim dosadašnjim postupcima isključio struju za napajanje semafora kraj škole koji zahvaljujući njemu nije u funkciji !!Grad Makarska neće odustati od toga da se zgrada Merkura 5 stavi u funkciju. Nećemo odustati od cilja da se u nju presele gradske udruge iz kulture i Gradska knjižnica, a pri tom ćemo koristiti sva raspoloživa pravna sredstva uključujući i samopomoć. Građanima smo obećali da ćemo štititi gradsku imovinu i opći interes, da nećemo dozvoliti pogodovanje pojedincima i interesnim grupama koje misle da se i Grad i građani mogu kupiti novcem. Zbog takve politike smo se nekima, prvenstveno otimačima gradske imovine, zamjerili.No, vjerujem da imamo podršku većine građana u borbi za očuvanje javnih interesa, a da su u manjini oni koji odobravaju i potiču ovakva nasilnička ponašanja pojedinca.Još jednom ponavljam. Grad Makarska neće ni pod koju cijenu odustati od realizacije svog projekata, bez obzira na to što ga pojedinac (uz pomoć onih koji mu pružaju potporu) pokušava spriječiti, stoji u priopćenju.

M.P.