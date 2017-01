Južni dio Makarskog primorja satima bez struje: Djelatnici HEP-a na terenu danonoćno mijenjaju u nevremenu oštećene izolatore

Cijeli južni dio Općine Podgora, naselja Drašnice, Igrane i Živogošće još od jučer poslijepodne nema struje. Tisuće domaćinstava je u mraku, a što je još i gore po ovoj hladnoći ne mogu se ni grijati s obzirom da se većina grije upravo na struju. I oni koji imaju centralno grijanje na drva ostali su bez grijanja jer vele treba im struja kako bi se pumpa u peći pokrenula i radijatori zagrijali.

Kad će struja doći nitko ne zna.

Iz Gradskog centra Osejava Makarska doznajemo da im je rečeno kako djelatnici HEP-a na terenu rade na otklanjanju kvara. Zapravo čiste izolatore na dalekovodima od posolice i kažu kada žele priključiti struju dolazi do kratkog spoja. Potrošači se u to baš svi i ne razumiju. Još manje shvaćaju kako u 21. stoljeću i nekoliko dana nakon nevremena mogu toliko sati ostati u mraku i hladnim domovima. Tako izgleda život ovih dana na Makarskom primorju.

Ekipe HEP-a konstantno rade na otklanjanju kvarova. „Oštećeni su i popopucali mnogi izolatori na dalekovodima i treba ih zamijeniti. Djelatnici su od jučer poslijepodne do jedan sat u noći bili na terenu i uspjeli spojiti struju za opskrbu toga područja .To je držalo do 6 sati jutros. Ponovno su izašle ekipe na teren i rade, a za to vrijeme isključe struju. Nadamo se da će to uspjeti što prije završiti, a kada točno, ne mogu prognozirati, kazao nam je Petar Vrkaš, voditelj za tehničke poslove u makarskom Pogonu HEP-a.

J.Glučina/ IvoR