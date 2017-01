Oproštaj od dr. fra Karla Jurišića: Zadužio nas je svojom ljudskošću i neizmjernim djelovanjem u duhovnom i kulturnom životu

Makarska se dostojanstveno jučer oprostila od dr. fra Karla Jurišića. Najpoznatiji crkveni povjesničar s ovih prostora i šire, propovjednik i ispovjednik, zadužio je znanost, vjernike, ali i cjelokupan ovdašnji puk bez obzira na svjetonazor.

Fra Karlo je bio nadasve čovjek uporan za životom, bistre misli i brza koraka, radišan predan Bogu i znanosti, uvijek spreman pomoći i učiti druge na čemu su mu zahvalni brojni naraštaji. Brojne generacije su ponosne što su ga poznavali i imali za uzor i mentorstvo, istaknuto je u govorima zahvalnosti fra Karlu Jurišiću.

U franjevačkoj crkvi u Makarskoj nadbiskup mons. Marin Barišić, nadbiskup splitsko-makarski, služio je misu zadušnicu za redovnika-svećenika fra Karla Jurišića koji je preminuo u bolnici u Makarskoj u subotu, 14. siječnja 2017., u 99. godini života, 82. redovništva i 75. svećeništva. U koncelebraciji su bili provincijal fra Joško Kodžoman, njegov brat fra Gabrijel Jurišić, makarski gvardijan fra Ante Čovo, makarski dekan don Pavao Banić i šezdesetak svećenika.

Na početku mise zadušnice mons. Marin Barišić je izrazio sućut o. Provincijalu, bratu fra Gabrijelu, franjevcima, bratu i sestri, rodbini, župljanima Baške Vode i svim poznavateljima fra Karla.

“Opraštamo se od najstarijeg redovnika-svećenika u našoj Provinciji i u našoj Nadbiskupiji. Njegovo ljudsko, kršćansko i redovničko svjedočenje ostavilo je trag u Provinciji, Nadbiskupiji, župama, gradu Makarskoj i u svima kojima je bio profesor na Franjevačkoj teologiji gdje su mnoge generacije bile u mogućnosti osjetiti njegovu živost za Crkvu. Zahvaljujem Bogu za njegov život i svjedočenje. Provincija i Nadbiskupija mogu biti ponosni na njega jer volio Provinciju, Nadbiskupiju, grad Makarsku, Bašku Vodu”, -istaknuo je nadbiskup Barišić.

Provincijal fra Joško Kodžoman je izvijestio o dugom i plodonosnom ljudskom, svećeničkom i redovničkom životu fra Karla.

- Naš je fra Karlo prelijepi i bogati mozaik svoga ljudskog, redovničkog i svećeničkog života stvarao gotovo sto godina. Onaj, kojemu je, kao redovnik i svećenik, čitavi svoj život tako vjerno služio, davao mu je, kroz to vrijeme, snagu da uvijek bude ustrajan službenik vječnih evanđeoskih vrednota, ali i životno nadahnuće da se izdigne iznad prosječnosti i osrednjosti. Uspio je ostati daleko od svega onoga što narušava čast i dostojanstvo čovjeka Božjeg na zemlji.

Fra Karlo (Dragutin) Jurišić, rođen je 13. kolovoza 1918. u Sarajevu od oca Ivana i majke Ane r. Cvitanović. Kršten je 21. kolovoza 1918. u Sarajevu, a krizman 17. svibnja 1931. u Sinju. Osnovno je školovanje fra Karlo završio u Baškoj Vodi u razdoblju od 1924. do 1929. godine. Za svoj plodni znanstveni, kulturni i duhovni rad i stvaralaštvo fra Karlo je nagrađen i brojnim nagradama i odlikovanjima, među kojima se ističu; odlikovanje dr. Franje Tuđmana – Red Danice Hrvatske s likom Marka Marulića, Nagrada za životno djelo Splitsko-dalmatinske Županije, te Nagrada Grada Makarske za životno djelo. Ljudi, u mjestima gdje je živio i djelovao, posebno ovdje u Makarskoj, trajno će ga se sjećati po njegovoj spremnosti da im uvijek bude na usluzi, kao ispovjednik, kao duhovni otac, kao pouzdan savjetnik u svim ljudskim situacijama, kao izvrstan poznavalac regionalne i nacionalne povijesti, kao zaljubljenik u umjetnost i sveukupno ljudsko stvaranje. Bez njegovog predanog znanstvenog rada, bili bismo izloženi brojnim nepoznanicama i izgubljeni u magli prošlosti, koju ne razumijemo, bez njegovog književnog doprinosa, danas bismo bili siromašniji za tolike tekstove, koji obogaćuju lokalnu, provincijsku i nacionalnu kulturnu povijest – naglasio je provincijal.

U ime dekana KBF- u Splitu fra Anđelka Domazeta od pokojnika se oprostio umirovljeni profesor fra Jure Brkan, nekadašnji gvardijan i rektor Franjevačke teologije u Makarskoj.

Na misi zadušnici toplim riječima zahvalnosti od njega se oprostio fra Ante Čovo, gvardijan Franjevačkog samostana u Makarskoj gdje je proveo većinu svojega života. Istaknuo je njegovu upornost za životom te zahvalio svima koji su mu olakšali u zadnjim godinama kada ga je fizička snaga napustila.

Fra Gabrijel Jurišić, istaknuo je u oproštajnom govoru od voljenog brata njegovu odanost i povezanost s obitelji iz koje je potekao, njegov plodonosan rad u crkvi i društvu uopće, te veliku požrtvovnost u razdobljima u kojima je djelovao, a koja su često bila pogubna za svećenike.

U ime makarskog Ogranka Matice hrvatske, oprostio se Ante Škrabić istaknuvši njegov neizmjeran doprinos. Naglasio je kako je će iznimno vrijedna predavanja fra Karla ostati u neizmjernom sjećanju Matice u kojoj je i sam nalazio prijatelje za iznošenje svojih stavova.

Pročitani su ovom prigodom i brzojavi sućuti od gradonačelnika Makarske Tonćija Bilića, Općine Baška Voda i drugi. U brzojavu s izrazima sućuti makarskog gradonačelnika Tonćija Bilića, u povodu smrti uglednog sugrađanina, franjevačkoj zajednici, članovima Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja i obitelji istaknuto je: “Kroz cijeli svoj život i javno djelovanje fra Karlo je bio povezan sa Makarskom i Makarskim primorjem. Kao vrsni intelektualac ostavio je snažan pečat u razvoju društvenog života Makarske, prije svega kulture, zbog čega mu je 1993. dodijeljena Nagrada Grada Makarske.”

Članovi obitelji, rodbina, časne sestre, vjernici i osobni prijatelji došli su se oprostiti od fra Karla. U ime Grada Makarske na oproštaju je bio dogradonačelnik Miro Družijanić. Pjevanje je predvodio Franjevački zbor uz orguljašku pratnju Hane Vlaho.

U nazočnosti brojnih svećenika i crkvenih veledostojnika, obitelji i prijatelja, puk Makarskog primorja ispratio je svojeg dragog sugrađanina i prijatelja na posljednji počinak.

Sprovodne obrede, nakon mise zadušnice, na Gradskom groblju Sv.Križa u Makarskoj prevodio je fra Ante Čovo, gvardijan Franjevačkog samostana u Makarskoj.

Fra Karlo Jurišić, kroničar i povjesničar prostora gdje je proveo cijeli svoj vijek istražujući, čitajući i perom, ostat će uzor i neizmjerno vrelo za upoznavanje Makarske i Makarskog primorja. Desetljećima svojega života žitelji Makarskog primorja kada bi otkrili neki stari predmet ili natpis, hitali bi do fra Karla-samo on će znati što je to, govorili bi. I tako je bilo, a o tome svjedoče i pisani tragovi jer je ovaj pedantni povjesničar sve zapisao. Pero i slovo uz crkvene obveze bili su njegov život, a sve što je radio obogaćuje naše sakralno, kulturno i povijesno naslijeđe na čemu mu od srca zahvaljujemo.

Janja Glučina / IvoR