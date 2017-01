Veteranka Lučić-Baroni: Plasirala se u 2. kolo Australian Opena

Hrvatska tenisačica 34-godišnja Mirjana Lučić-Baroni plasirala se u drugo kolo Australian Opena, u prvom je nadigrala Kineskinju Qiang Wang sa 4:6, 6:3, 6:4 za nešto manje od dva sata igre.

Makarska veteranka loše je otvorila dvoboj protiv deset godina mlađe Kineskinje. Izgubila je dva od svoja prva tri servisa , a to ju je koštalo gubitka prvog seta. No, do kraja dvoboja je izgubila tek jedan od dvanaest gemova na svoj početni udarac i ostvarila preokret. U trećem setu jedini break Lučić-Baroni je ostvarila u sedmoj igri nakon čega je dva puta sigurno zadržala servis što joj je donijelo plasman u 2. kolo. Iduća suparnica Lučić-Baroni je Poljakinja Agnieszke Radwanska.

Osim Lučić-Baroni drugo kolo izborile su i Ana Konjuh te Dona Vekić. Kod tenisača to je pošlo za rukom Marinu Čiliću i Ivi Karloviću.

