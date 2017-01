Prema informacijama iz HEP-a zbog interventnih radova na području Bratuša i Krvavice će doći do prekida isporuke električne energije u narednih cca 3 sata, tj. do završetka radova.

Zbog radova u Igranima u Starom selu (područje ispod groblja) zbog radova na vodovodnoj mreži će doći do prekida isporuke vode za piće do završetka radova (procjena cca 4 do 5 sati, tj. do daljnjega).

MP