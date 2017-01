Hoteli Makarska uoči ovogodišnjeg otvaranja: Ostvarili bruto dobit oko 11 milijuna kn

Hoteli Makarska su prošle godine ostvarili 232 571 noćenje. Ostvaren je promet od oko 74 milijuna kuna, a bruto dobit je 11 milijuna kn!

- Planiramo do šest milijuna kuna uložiti kroz male investicije za nabavku dijela sitnog inventara u hotelima Meteor i Dalmaciji i djelomičnu rekonstruiranje sanitarnih čvorova, rekonstrukciju zatvorenog bazena u Meteoru, kavane u hotelu Rivijera, nabavu stolova i stolica. Projekt otvorenog bazena hotela Meteor je završen. Radimo također projekt sjevernog ulaza hotela Meteor od glavne prometnice. Bazen ispred Meteora i sjeverni ulaz ćemo raditi prvog studenoga – doznajemo od Bepa Srzića, direktora Hotela Makarska d.d.

Podsjetimo, nakon zimskog odmora, hotel Meteor otvara se 18. veljače, Dalmacija 22. travnja i hotel Rivijera 28. travnja.

Kakve su cijene za ovu godinu

- U prosjeku su tri posto cijene išle gore za 2017., odnosno u rujnu će biti veće i to 7 % u Meteoru i Dalmaciji. Što se tiče popunjenosti smještaja, prvo stanje ćemo znati kad završi rani booking. Po onome što sada imamo, broj rezervacija bi trebao biti isti kao i prošle godine – kaže Bepo Srzić.

Hotel Meteor raspolaže s 525, Dalmacija 380 i rivijera 506 ležajeva. – Da sve funkcionira kako treba u sezoni kada su kapaciteti puni brine 149 stalnih djelatnika, a u sezoni ukupno nas je i 320.

I u Hotelima Makarska prvi put status stalnog sezonca dobila 74 radnika

- Ove godine smo od ljudi koji već nekoliko sezona ovdje rade i pokazali su se uspješnim primili 74 stalna sezonca. To im je daleko povoljniji tretman. Nemamo problema s djelatnicima. Svake godine se raspisuje natječaj. Imamo dosta mi sezonaca koji nam se redovno vraćaju svake sezone. Sada ćemo smanjiti taj pritisak jer imamo 74 stalnih sezonaca i za ostalo ćemo raspisivati natječaj očekujući opet da će nam se javiti ljudi koji su radili prethodne godine. Problema ima uvijek u ugostiteljstvui i deficita u kuharskom i konobarskom kadru. Do sada smo uspjeli to premostiti, a nadam se da će nam pomoći i sustav stalnih sezonaca. Natječaj će biti koncem veljače,a tražit će se djelatnici u kuhinji, pomoćni kuhari i konobari,spremačice, recepcioneri, pomoćni radnici – poručuje Srzić.

J.Glučina