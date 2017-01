Makarka slavila na Australian Open-u, 2. kolo: Senzacionalna pobjeda Mirjane Lučić Baroni

Hrvatska tenisačica Mirjana Lučić Baroni plasirala se u 3. kolo ovogodišnjeg Australian Opena. U 2. kolu je savladala treću igračicu svijeta Poljakinju Agnieszku Radwansku u dvoboju koji je trajao dvije minute duže od dva sata.

Protiv prošlogodišnje polufinalistice Melbourna Lučić Baroni je igrala svoj standardno agresivan tenis, a kada naša 34-godišnjakinji više loptica uđe u teren no što ih promaši tada ona može pobijediti bilo koju protivnicu. Upravo je to bio slučaj protiv Radwanske, Mirjana je susret završila sa 33 winera i 20 ne prisiljenih pogrešaka. Poljakinja je imala po osam winera i pogrešaka.

Lučić je na početku dvoboja osvojila dva breaka a Radwanska jedan, obje igračice su držale početni servis do rezultata 5:3, a tada je Makarka uspjela iskoristiti petu set loptu kojom je prvi set riješila u svoju korist. Radwanska je povela s 2:0 u drugom setu, no uslijedila je nezadrživa serija od šest gemova zaredom Lučić Baroni koja je tako stigla do senzacionalne pobjede.

Za Mirjanu je ovo najbolji rezultat na Australian Openu u pojedinačnoj konkurenciji, do sada je samo 1998. godine igrala u drugom kolu, nakon toga je sedam puta za redom gubila u prvom.

Po završetku susreta na upit kakva je razlika između današnje Mirjane i one od prije 19 godina kada je zadnji put pobijedila na Australian Openu, a sada je prvi put u trećem, odgovorila: -Tada mi je to bilo veselje, ali sada vidim da sam tada u stvari bila djevojčica. Puno je bilo strke oko mene u to vrijeme, danas sam opuštenija. Mirna sam i uživam u ovome što radim, rekla je Mirjana.

Od nedavno je Marin Bradarić novi trener Lučić-Baroni i nakon meča je rekao: -Kakva pobjeda, Mirjana zaslužuje puno više te ide po to.

Lučić Baroni – Radwanska 6:3, 6:2

Protivnica Lučić Baroni u trećem kolu je Grkinja Marije Sakkari.

Mirjana trenutno drži 79. mjesto na WTA ljestvici, a najbolje joj je bilo 32., sada već davne 1998. godine.

Jakov Kovačević