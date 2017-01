Ponovna javna rasprava o novom Prijedlogu UPU-a naselja Moča od 24. do 31. siječnja

Ponovna javna rasprava o novom Prijedlogu urbanističkog plana uređenja naselja „Moča“ održat će se od 24. do 31. siječnja u prostoru gradske vijećnice, objavljeno je na službenoj internetskoj stranici Grada. Tekstualni i grafički dio Prijedloga plana bit će izložen na javnom uvidu u gradskoj vijećnici svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.Javno izlaganje o novom Prijedlogu UPU-a naselja „Moča“ održat će se u četvrtak, 26. siječnja, u gradskoj vijećnici s početkom u 13,00 sati. Za vrijeme trajanja javnog izlaganja nositelju izrade mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe.Također, očitovanja mišljenja, prijedloge i primjedbe zainteresirani građani, pravne osobe sa javnim ovlastima i udruge, mogu dostaviti pisanim putem Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo najkasnije do 31. siječnja 2017. godine na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Obala kralja Tomislava 1, 21 300 Makarska, uz naznaku «Prijedlog UPU-a naselja MOČA – ponovna javna rasprava» .

M.P.