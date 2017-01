Nezaustavljiva Lučić-Baroni u osmini finala Australian Opena

Hrvatska tenisačica Mirjana Lućić-Baroni probila se po prvi put u karijeri do osmine finala Australian Opena, nakon što je u 3. kolu nadigrala Grkinju Mariju Sakkari s 3:6, 6:2, 6:3. Tako je Lučić-Baroni ostvarila treću pojedinačnu pobjedu ove godine u Melbourne Parku savladavši za 108 minuta borbe Mariju Sakkari 94. tenisačicu svijeta. Grkinja je bolje otvorila meč, a i iskoristila je činjenicu da makarska tenisačica nije bila u idealnom fizičkom stanju, Mirjana je imala poveze oko potkoljenice i natkoljenice lijeve noge. No, ni to, a ni izgubljeni prvi set nisu zaustavile Mikicu u njenom najboljem rezultatu na Grand Slam turnirima od US Opena 2014 gdje se iz kvalifikacija probila do osmine finala. Lučić-Baroni postala je tako treća hrvatska tenisačica koja se uspjela probiti do drugog tjedna na Australian Openu. Prvo je to pošlo za rukom Ivi Majoli koja je 1996. godine zaustavljena u četvrt finalu, a 2005. godine se do osmine finala probila Karolina Špreem sa kojom se sada izjednačila Lučić-Baroni.Za plasman u četvrt finale 34-godišnja Makarka morat će pobjediti još jednu senzaciju turnira, 21-godišnju Amerikanku Jenifer Brady 116. igračicu na WTA ljestvici protiv koje još nije igrala.Brady je iz kvalifikacija po prvi put došla do glavnog turnira Australian Opena nakon pobjede nad Belgijankom Zanevskom i Britankom Watson. U trećem kolu je izbacila 14. nositeljicu Vesninu iz Rusije i plasirala se u osminu finala. Kako je Ivo Karlović poražen u 3. kolu istog turnira Lučić-Baroni jedina je od hrvatskih predstavnika ostala u Melbournu.

J. Kovačević