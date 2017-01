Dječji vrtić Biokovsko zvonce: Dobili još jednog logopeda

Na radost mnogih roditelja i njihove djece, zahvaljujući Gradu Makarsk, Dječji vrtić Biokovsko zvonce dobio je logopeda.

Logoped u Dječjem vrtiću Biokovsko zvonce startao je na početku ove godine s punim radnim vremenom. A ima i pune ruke posla. Najprije treba snimiti situaciju u svim skupinama i sustavno početi raditi s djecom koja imaju najviše teškoća. Danas, kažu stručnjaci veliki broj djece ima problema s govorom. Kako to prepoznati i kako djelovati valja educirati i roditelje. Sada će se roditelji moći o tome konzultirati sa stručnjakom, a svoje dijete neće morati voditi u Split na govorne vježbe, što iziskuje i dodatni novac. Usluge logopode u vrtiću su u istoj cijeni koju korisnici plaćaju za boravak u vrtiću samo su ovim obogaćene bez posebne naknade. Kolika je to radost za roditelje suvišno je i govoriti ima li se u vidu da su godinama tražili i priželjkivali da Dječji vrtić Biokovsko zvonce zaposli jednog logopeda.

Zahvaljujući razumijevanju osnivača, a to je Grad Makarsk, to se sada i dogodilo, zadovoljno će u vrtiću. Uz jednog logopeda koji je do sada radio u vrtiću, zapošljavanjem još jednoga problemi mališana s govorom bit će puno manji.

J.Glučina /arhiva M.P.