Tenis: Serena Williams zaustavila tenisku bajku Mirjane Lučić-Baroni

Hrvatska tenisačica Mirjana Lučić-Baroni poražena je u polufinalu Australian Opena od Serene Williams s 2:6, 1:6 za samo 50 minuta.

U najstarijem polufinalu u Open eri Amerikanka je bila dominantna te je na nemilosrdan način prekinula bajku makarske igračice. Mirjana je samim ulaskom u svoje drugo polufinale Grand Slam turnira napravila pravo čudo, ali protiv nevjerojatne Serene nije mogla do nove senzacije. O meču se nema puno toga reći, sve je bilo gotovo za manje od sat vremena. Lučić-Baroni je imala znatno više ne prisiljenih pogrešaka (23-10), dvostrukih pogrešaka na servisu (6-3), manje winera (10-4)i u cijelom meču nije došla do nijedne break prilike. Serena je uz to iskoristila pet od šest prilika za oduzimanje servisa.

Bio je ovo njihov treći susret, i u prethhodna dva slavila je Serena koja će u finalu Australian Opena igrati protiv starije sestre Venus za svoj 23. Grand Slam. Samo Margaret Court ima više titula od nje (24).

J. K.