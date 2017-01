Zadnja ponovna javna rasprava Prijedloga UPU-a naselja „Moča“: Prijedlozi i sugestije zaprimaju se do 31. siječnja

U okviru ponovljene javne rasprave o novom Prijedlogu UPU-a naselja “Moča” od 24. do 31. siječnja, održano je danas javno izlaganje u gradskoj vijećnici. Na pitanja okupljenih dvadesetak građana odgovarali su:, savjetnica za prostorno planiranje i uređenje Grada Makarske te u ime Arching studia d.o.o. Split, izrađivača Prijedloga plana“Ovo je ponovna javna rasprava, već treća i prema zakonu i posljednja. Dok traje javna rasprava građani imaju pravo donositi primjedbe i prijedloge. Tamo gdje je zakonski moguće izrađivač će ih ugraditi. Mislim da se približavamo Nacrtu konačnog prijedloga plana i onda se takav nacrt šalje na određena državna tijela koja moraju dati svoju suglasnost. Kada se dobije suglasnost svih nadležnih tijela, tada se predlaže Gradskom vijeću na usvajanje. Rok za izradu prijedloga konačnog Nacrta UPU-a je mjesec dana, a iza toga 60 dana je rok za ishođenje suglasnosti nadležnih tijela” – kazala je Jadranka Selak.

“Najveće promjene u ovom najnovijem Prijedlogu plana su vezane za prometnice koje su izvan obuhvata plana. Sada su većim dijelom izbrisane nakon uvaženih primjedbi vlasnika čestica zemlje kroz koje su te trase prolazile. Makli smo ih i ne moraju biti prikazane u planu jer su izvan obuhvata. Došlo je također do manjeg korigiranja postojećih trasa. Zbog tih izmjena se trebalo ponovno na javni uvid” – istaknuo je Goran Milin.

Kroz raspravu se čulo kako su ovim Prijedlogom UPU-a “Moča” povećane parcele, a smanjen broj dozvoljenih stanova u odnosu na ranije prijedloge.

Odgovoreno je kako bi to trebalo osigurati više zelenila, odnosno manje betonizacije. Dio plana koji se odnosi na gradnju sada se oslanja i isto je predviđeno kao Planom “Glavica”. Nastojalo se dakle postrožiti kriterije gradnje s ciljem zaštite prostora.

Podcrtano je kako je ovo zadnji javni uvid Prijedloga UPU-a Moča i ako se plan ne usvoji, procedura ide ispočetka.

Podsjetimo, u gradskoj vijećnici je izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana na javnom uvidu i to svaki radni dan od 10 do 14 sati. Za vrijeme trajanja javnog izlaganja nositelju izrade mogu se davati prijedlozi i primjedbe. Očitovanja mišljenja, prijedloge i primjedbe zainteresirani građani, pravne osobe s javnim ovlastima i udruge, mogu dostaviti pisanim putem Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo najkasnije do 31. siječnja 2017.

Janja Glučina / IvoR