Ususret četvrtom izdanju festivala Dokuma: Otvorene prijave filmova za natjecateljski program Mali Garmaz

Udruga Dokuma obavijestila je da su otvorene prijave za natjecateljski program Mali Garmaz koji će, kao i svake godine do sada, obilježiti makarski festival dokumentarnih filmova čije će se četvrto izdanje održati od 30. svibnja do 3. lipnja. Kako stoji u obavijesti, filmove za natjecateljski dio festivala mogu prijaviti autori, producenti, distributeri ili nacionalna filmska tijela s pravima za zastupanje filmova. Prijavljeni filmovi mogu trajati najviše do 32 minute, a završeni nakon 1. siječnja 2015. godine. Krajnji rok je 20. travnja, same prijave se ne naplaćuju, a prijavnicu možete ispuniti na službenoj internetskoj stranici udruge Dokuma

O.F.