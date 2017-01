Tenis: Mirjana Lučić-Baroni po prvi put u Top 30

Senzacionalnim uspjehom na Australian Openu Mirjana Lučić-Baroni ostvarila je najbolji renking karijere skočivši za pedeset mjesta na najnovijoj WTA ljestvici.

Makarskoj tenisačici do sada je najviši renking bio 32. mjesto koje je zauzimala već davne 1998. godine. Mirjana se tako probila na WTA ljestvici za čak pedeset mjesta i došla do 29. pozicije i to joj je najbolji plasman u karijeri. Nakon svih životnih nedaća Lučić je ušla u Top 30 gdje joj je zapravo i mjesto.

Za napomenuti je kako se Serena Williams pobjedom na prvom Grand slam turniru ove sezone vratila na prvo mjesto WTA ljestvice koje je do sada zauzimala Angelique Kerber.

Što se tiče ostalih hrvatskih tenisačica Ana Konjuh je pala za tri mjesta i sada je 39. tenisačica svijeta, Dona Vekić se popela za 11 mjesta i sada je 88.

J.K.