Uskoro prijave za upis u osnovnu školu: U Makarskoj i ove godine oko 140 prvašića

I ove godine su u tijeku pripreme za upis učenika u prvi razred osnovnih škola na Makarskom primorju. Prema neslužbenim procjenama broj prvašića ove školske godine mogao bi biti gotovo isti kao prošle godine. Naime, prema podacima do kojih smo došli u Makarskoj je 143 predškolaca. Istina, možda se neće svi upisati ove školske godine, već će odgoditi upis. S druge strane možda u neku od dvije makarske škole dođu iz drugih sredina, ali broj predškolaca sada u Makarskoj je za dvoje više od broja upisanih učenika prošle školske godine.

Ovo su tek prva okvirna saznanja, a tek nakon 17. veljače znat ćemo više i točnije koliko je djece prijavilo upis u školsku 2017./2018. Naime, od 6. do 17. veljače je predupis u 1. razred osnovne škole. Prijave se za Makarsku zaprimaju online.

Internetom ili u Ispostavi i školi kojoj dijete pripada prijave od 6. do 17. veljače

Ispostava Makarska Službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Splitsko- dalmatinskoj županiji poziva roditelje, odnosno staratelje djece školskih obveznika s prebivalištem ili boravištem na području Grada Makarske, općina Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora i Gradac da prijave djecu za upis u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2017./2018. To se odnosi na djecu rođenu od 1. travnja 2010. do 31. ožujka 2011. Prijava se provodi od 6. do 17. veljače za područje Ispostave Makarska, elektronskim putem na obrascu „Prijava za predupis“, koji je dostupan na mrežnoj stranici Ureda državne uprave u SDŽ- Obavijest o predupisima. Ako roditelj, staratelj nije u mogućnosti prijaviti dijete elektronskim putem može to osobno učiniti u Ispostavi Makarska (zgrada Grada), svaki dan od 8 do 10.30 sati ili u školi kojoj dijete pripada.

O terminima testiranja djeteta i terminima zdravstvenih pregleda svi će biti obaviješteni putem predškolskih ustanova.

Prema propisanim uvjetima moguć je i prijevremeni upis za djecu rođenu od 1. travnja do 31. prosinca 2011. na zahtjev roditelja, odnosno staratelja i to uz mišljenje predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta. I taj je obrazac dostupan na istoj stranici kao i zahtjev (www.udu-sdz.hr) ili u Ispostavi, doznajemo od Marine Jurasović, referentice za društvene djelatnosti.

J.Glučina /arhiva MP