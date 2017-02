Stručnjaci savjetuju: Pažljivo u maslinicima

Nakon iznimnih hladnoća i žestoke bure, kakva zadnjih godina nije zabilježena na ovim prostorima, dolaskom toplijih dana maslinari se pitaju što sada, kako znati je li joj i koliko studen naškodila, ako je, kako je oporaviti?Odgovore na ta pitanja potražili smo od poljoprivrednog savjetnika Bernarda Bokšića.Maslinari ističu kako su više stradale masline koje su uređene nakon prošlogodišnje berbe, nego one u maslinicima gdje nije bilo rezidbe prije vala hladnoće.„Zadnjih godina zime su bile blage. Ljudi su odmah nakon berbe u studenom i prosincu obavljali i rezidbu i gnojidbu maslina. Nisu mislili da mogu doći veće hladnoće. Ali jesu, struka je uvijek govorila da se u rezidbu ne ide prije konca veljače, pa u ožujku, travnju i svibnju. No, sada što je tu je. Preporučio bih da se ništa ne dira osim ako su negdje srušene grane ili je trebalo neku veću nepotrebnu granu ukloniti. To se može, ali „ranu“ obvezno namazati voćarskim voskom. Inače, stablo masline samo osjeti da mu nedostaje lisnate mase i potiče da se ona nadoknadi pojačanim cirkuliranjem hranjivih tvari. Zato se preporuča gnojidba maslina mineralnim gnoivom NPK 151515 ili nekim sličnih vrijednosti“ – doznajemo odDakle, ozbiljnijih intervencija ne bi trebalo biti u maslinicima prije konca veljače.

J.Glučina/arhiva