Besplatne edukacije za privatne iznajmljivače: Kako što bolje i što dulje prodati smještajne kapacitete putem interneta

S ciljem poboljšanja kvalitete ponude Turistička zajednica grada Makarske organizira besplatne radionice za privatne iznajmljivače. Radionice će se održati u subotu, 11. veljače od 9 sati u hotelu Biokovo.

Kao i prošlih godina održava se ciklus Edukacija za privatne iznajmljivače s novim temama te po prvi put uz izravno sudjelovanje Booking.com-a koji će dati savjete kako ostvariti što bolje rezultate putem njihovog portala.

Naglasak ovogodišnjeg ciklusa je na prodaji putem interneta te mogućnosti proširenja sezone dostupnom ponudom gostima, kažu u TZ grada Makarske.

Prema programu Edukacije za privatne iznajmljivače, od 9 do 10.30 sati je predavanje Savjeti za Gogle i Facebook koje će održati Niki Dešković i predavanje Tomislava Zovića na temu Internet marketing u praksi. Nakon kratke stanke u 10 i 45 do 12.10 sati Barbara Marković će govoriti o Ulozi privatnih iznajmljivača u razvoju destinacijskog menagmenta, a Ana Brinčević o pravnoj regulativi i obvezama privatnih iznajmljivača. Privatni iznajmljivači će od 12.15 do 13.45 imati priliku saznati više o Trikovima za povećanje vidljivosti na booking.com-u u što će ih uputiti Domagoj Roso, a na temu kako produljiti sezonu i povećati popunjenost svoga smještaja predavat će Barbara Marković i Niki Dešković.

Iznajmljivači će nakon predavanja imati priliku od 13.45 postaviti pitanja, a bit će im podijeljena i priznanja o završenoj edukaciji.

Svi oni koji žele sudjelovati mogu se prijaviti na link https://goo.gl/OVIVNC ili telefonom u Ured TZ Makarska 612 002, TZ Baška Voda 620 713 i TZ Brela 618 455. Prvih 30 iznajmljivača koji se prijave imaju zajamčeno mjesto na edukaciji.

U okviru ovoga ciklusa edukacija, 20.veljače od 17 do 20.30 sati u hotelu Biokovo bit će organizirana besplatna edukacija i radionice za privatne iznajmljivače na temu Kako unaprijediti kvalitetu komunikacije s gostima i agencijama na engleskom jeziku. Iznajmljivači će saznati kako kvalitetno nazvati i opisati vlastitu nekretninu za uspješnu prodaju, odgovaranje na upite, pripremanje mailova, predlaganje alternativnih termina, postprodajne aktivnosti, najčešće pogreške. Predavanje će na interaktivnoj radionici održati Barbara Marković. Preduvjet za polaznike je da imaju gmail račun, iako nije nužno. Opis radionice je i na linku https://goo.gl/pyV4MB.

