Danas, 10. veljače od 8.30 do 12 sati zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima doći će do prekida isporuke električne energije u naselju Brist, u ulicama Peća (kućni brojevi od 1 do 6) i Blatnice – svi kućni brojevi (od R. Marušića do kraja prema Podaci). Uključenje u sustav će se vršiti bez prethodne najave. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

M.P.