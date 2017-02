1. HMNL – 13. kolo: Luketin donio bodove Split Tommyju

U sjajnoj utakmici pred više od 1 000 gledatelja Split Tommy je izborio veliku pobjedu protiv gostiju iz Makarske, slaveći s minimalnih 1:0. Pogodak vrijedan tri boda uradak je Čorluke iz 28. minute, a vrijedi izdvojiti izvanrednog vratara Luketina koji je sa nekoliko sjajnih obrana sačuvao svoju mrežu. Novo vrijeme Apfel je imalo veliku prigodu u 14. minuti kada je Hozjan pogodio vratnicu domaćih. Splićani su uzvratili preko Rafinha čiji je udarac iz izgledne prigode otišao pored vratnice gostiju. Domaći su veliku priliku imali u 17. minuti kada je Čorluka proigrao Rafinhu koji nije uspio savladati Baškovića. Pred odlazak na odmor udarac Koturovića očešao je gredu gostiju. Veliku priliku početkom nastavka propustili su gosti, na dodavanje Musinova neometani Osredkar pucao je neprecizno. U idućoj minuti nova velika prilika Novog vremena, udarac Kazazića sjajno je zaustavio Luketin. Nadmoć u igri gostiju donijela je novu prigodu za Kazazića, no Luketin je ponovo nesavladiv. U 26. minuti Bajrušović je pucao glavom, na sreću domaćih lopta je završila na gredi Luketina. Domaći su poveli u 28. minuti, nakon udarca iz kuta lopta dolazi do Čorluke koji zabija za vodstvo Splita. Nakon toga domaći su mogli povećati vodstvo, Koturović je izbio sam ispred Baškovića koji sjajnom intervencijom brani njegov udarac. Od 38. gosti prelaze na igru sa letećim vratarom, udarac Osredkara brani izvanredni vratar domaćih. Do kraja više nije bilo ozbiljnih prilika, Splićani su na kraju proslavili veliku pobjedu kojom su utvrdili drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici.

Jakov Kovačević