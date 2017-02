Vijećnici Grada Makarske odlučili: Za pristup dječjem vrtiću na Zelenki otkupit će se zemljište u vrijednosti oko milijun kuna

Gradsko vijeće danas je na 24. sjednici pod predsjedanjem, zasjedalo gotovo osam sati i odradilo 15 točaka dnevnog reda. Premda su u raspravi i izlaganjima međusobno vijećnici prepoznavali retoriku predizbornog ozračja valja reći da su se mnoge odluke prihvatile i jednoglasno.

Zaustaviti urušavanje zdravstvene zaštite

U aktualnom satu istaknuto je pitanje zdravstvene zaštite, odnosno opstanak laboratorija za što su danas građani Makarske, u velikom odazivu, potpisivali peticiju na rivi. Građani su iskazali veliku želju da Makarska zadrži laboratorij.

Gradonačelnik grada Makarske Tonći Bilić je naglasio kako je u 21. stoljeću niža razina zdravstvene nego u prethodnom, odnosno prije 20 godina, zapravo od kada njime upravlja Županija. – Najprije je nekada uzoran Dom zdravlja izgubio rodilište, sada laboratorij, a uskoro mu prijeti i gubitak rendgena. Gradu treba dati osnivačka prava kako bi se to urušavanje zdravstvene zaštite u Makarskoj zaustavilo. Već ima gradova u kojima jesu županije osnivači i onih u kojima su to gradovi – naglasio je gradonačelnik Bilić. Makarska kojoj gravitira šire područje i ima veliki turistički promet, to zasigurno treba.

Političkim strankama ove godine 110.000 kn

Političke stranke iz Proračuna grada Makarske u ovoj će godini dobiti ukupno 110.000 kn. Odluku je uvodno obrazložila Lara Rakušić Ivanković, predstojnica Ureda gradonačelnika.

Podsjetimo, Grad Makarska ima 17 vijećnika; 2 HNS, 5 HDZ, 5 SDP, 1 vijećnika koalicija HČSP, HPB, HSP, jednog vijećnika ima HSS, 2 Kandidacijska lista grupe birača i 1 Agenda mladih demokrata. Sredstva dijele na način da svakoj političkoj stranci zastupanoj u Gradskom vijeću pripada po vijećniku iznos od 6.321,84 kn, a članice podzastupljenog spola (žene) još 10 %.

Vijest koja će sigurno obradovati roditelje je da su vijećnici usvojili na ovoj sjednici Odluku o davanju suglasnosti za otkup zemljišta potrebnog za prometnicu od zgrade POS-a do dječjeg vrtića na Zelenki.

Od ukupno oko 1413 m2 obuhvata od kojih će se formirati prometnica i na kojem će se graditi, Grad Makarska je u obvezi otkupiti 693 m2 što znači da će sklopiti ugovor o kupoprodaji u vrijednosti od 1.039.500 kn. Nakon ove Odluke Gradskog vijeća ugovor o kupoprodaji se može sklopiti prema navedenim uvjetima, pojasnio je Tonči Vuković, voditelj Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje.

Trg na Zelenki južno od crkve Kraljica mira

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti za kupnju zemljišta za izgradnju javnog trga na Zelenki.

Grad će vlasnicima zemlje za dvije čestice ukupne površine 2884 m2 po cijeni od 275 eura za metar četvorni platiti ukupno 793.100 eura. Isplata će se izvršiti po srednjem tečaju u rokovima plaćanja kroz tri kalendarske godine. Pojašnjeno je kako je trg na Zelenki prema važećem UPU Zelenka 2 planiran na zemljištu južno od crkve Kraljica mira. Za potrebe gradnje toga trga Grad Makarska proveo je postupak sporazumnog otkupa dijelova zemljišta i kupnje dvije zemljišne čestice. I dok su iz oporbe vijećnici prigovarali vladajućima za što do sada nije napravljen vrtić na Zelenki kako je obećano, vijećnica Gordana Muhtić je naglasila kako je upravo dobrim i pohvalnim pregovaranjem Grada s vlasnicima zemlje došlo do ovog dogovora i kupnje zemljišta.

Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Velikom Brdu

Vijećnici su donijeli i Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada za projekt ‘Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Velikom Brdu’. – Grad Makarska je pripremio projekt “Rekonstrukcija dječjeg igrališta u naselju “Veliko Brdo”, kao i arhitektonsko rješenje uređenja igrališta u Velikom Brdu s troškovnikom i nacrtima za izvođenje kojeg je izradio Lukić Projekt d.o.o. Projekt je napravljen kako bi se Grad prijavio za financiranje iz natječaja Programa ruralnog razvoja RH zarazdoblje 2014.- 2020. – obrazložila je Lidija Vukadin Vranješ, stručna suradnica u Razvojnoj agenciji MARA.

- S ovim igralištem u okviru kojeg će biti i prostor s dječjim igračkama i uređena zelena površina, središte mjesta dobit će zapravo jedan mali trg - istaknula je Gordana Muhtić.

Korištenje javnih površina za predizborne skupove neće biti besplatno

Prema usvojenoj Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju javnih površina na području grada Makarska, kako je uvodno obrazložio Matko Lovreta, pročelnik Odjela za komunalne djelatnosti, političke stranke neće moći besplatno držati svoje predizborne skupove po trgovima. Moći će ih održavati na javnim površinama, ali će to ubuduće sukladno zakonu i plaćati. Kolika će cijena biti, zaključak će donijeti gradonačelnik i bit će jednaka za sve. U usvojenoj Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javno- prometnih površina među ostalim je decidirano navedeno da se porez na korištenje javno prometnih površina ne plaća za aktivnosti i manifestacije koje se financiraju iz proračuna Grada te za humanitarne manifestacije, ekološke manifestacije, javnozdravstvene preventivne akcije.

Na ovoj sjednici vijećnici su usvojili Odluku o davanju na korištenje prostora u vlasništvu Grada Makarske gradskim ustanovama bez plaćanja naknade za prostor, ali uz podmirenje svih drugih troškova.

Nakon rasprave usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu. Prema ovoj Odluci Grad Makarska pruža mogućnost 50 % popusta za gradnju proizvodnih objekata unutar zone poslovne namjene do 600 m2 površine, a sve iznad toga po punoj cijeni. Vijećnik Stjepan Eljuga naglasio je potrebu pokazivanja veće naklonjenosti i poticaja Grada za gradnju novih hotela, a manje stambenoj izgradnji, što će pridonijeti svekolikom razvoju.

Vijećnici su prihvatili Plan mreža dječjih vrtića na području grada Makarske u kojem je planirana izgradnja dječjeg vrtića na području Zelenka sa svim pratećim sadržajima. Plan je uvodno pojasnila Marina Andačić Krivić, savjetnica za predškolski odgoj, obrazovanje i sport u Odjelu za društvene djelatnosti. Izrađen je i projekt, a vrtić bi u potpunosti zadovoljavao potrebe korisnika usluga vrtića/jaslica na području grada Makarske. Za izgradnju dječjeg vrtića Zelenka planirana su u Proračunu za 2017. sredstva u iznosu od 4,5 milijuna kn i Proračunom za 2018. 4,5 milijuna kn. – Grad Makarska je osnivač Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce u okviru kojeg djeluju vrtići Ciciban, Zvončica, Maslačak, Pčelica, Radost , Vrapčić i Grdelin u Tučepi. Provode se 10- satni , 6- satni i 5- satni programi, a provode ih 39 odgajatelja, 2 odgajatelja defektologa, medicinska sestra i jedan voditelj integriranog sportskog programa i pet stručnih suradnika. Na poslovima prehrane, održavanja te administrativnim i računovodstvenim poslovima rade 23 djelatnika.

Prijateljstvo Makarske i Travnika

Gradonačelniku su vijećnici dali suglasnost za sklapanje Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Makarske u RH i Općine Travnik u BiH. Sporazum će potpisati makarski gradonačelnik Tonći Bilić, a za Općinu Travnik načelnik Admir Hadžiemrić. Ovim Makarska i Travnik izražavaju svoju spremnost u ostvarivanju i produbljivanju kontakata, susreta, razmjeni informacija, prijateljstva i partnerstva među dva grada, kako je istaknuo dogradonačelnik Miro Družianić. Vijećnici Jure Brkan i Marko Ožić Bebek naglasili su potrebu jačanja prijateljstava sa svim gradovima te osobitu potporu jačanju svih vidova suradnje sa sredinama u kojima žive Hrvati kao što je Novi Travnik.

Donesen je i zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Gradske galerije Antuna Gojaka za 2016. Istaknuto je kako je Gradska galerija u uvjetima u kojima radi ostvarila iznimne rezultate za što je predsjednica Gradskog vijeća Jagoda Martić pohvalila entuzijazam samog ravnatelja Karamatića i djelatnika. Dogradonačelnik Družianić je istaknuo kako je po radu i broju realiziranih izložbi Galerija lučonoša kulturnog života našeg grada. Ravnatelj, Josip Karamatić je predstavljajući izvješće posebno naglasio kako su prošle godine imali 21 izložbu te kako su posebno zadovoljni što su dobili ekran za prezentaciju Gojakove ostavštine. Najavljeno je kako će uskoro Galerija izdati monografiju Ljube Videke, za koji će tekst pripremiti likovna kritičarka Marina Baričević.

Razvojna agencija MARA

Vijećnici grada Makarske dali su suglasnost na godišnje Izvješće o radu JU Makarska razvojna agencija Mara za 2016. Izvješće je obrazložila Ana Radić, stručna suradnica Javne ustanove Makarska razvojne agencije MARA, koja djeluje samo tri mjeseca, odnosno od 1. listopada 2017. Istaknula je što je sve Agencija uradila u tri mjeseca rada, te projekte na kojima radi. Navedeno je kako je program rada izrađen u skladu s potrebama Grada, te gradskim planskim i strateškim dokumentima.

Misija Agencije je aktivno djelovanje na privlačenju sredstava iz domaćih i EU fondova u suradnji s gospodarskim subjektima, javnim institucijama i ostalim dionicima. Ciljevi djelovanja su višestruki, a kao glavni su navedeni poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnog društva, sudjelovanje u razvojnim projektima i programima financiranih iz nacionalnih ili EU fondova, priprema i provedba razvojnih projekta, pružanje savjetodavne i tehničke pomoći…

Vijećnik Jure Brkan je naglasio kako ne podržava istodobno postojanje Agencije MARA i Odsjeka za projekte i razvoj. Kazao je da po njemu treba jedno ili drugo, a nikako oboje jer je to nepotreban trošak i sumnja da će se u doglednoj budućnosti Agencija sama financirati. Vijećnica Gordana Muhtić pohvalno se očitovala na izvješće rada Agencije i istaknula kako će MARA sasvim sigurno svojim ciljevima napraviti ogroman iskorak u razvoju grada.

Makarski vijećnici su donijeli na ovoj sjednici Rješenje o razrješenju mrtvozornice Danice Ivanković za područje grada Makarske radi njezinog preseljenja.

Usvojeno je i Izvješće o korištenju proračunske pričuve.

Janja Glučina / IvoR