UMN – Makarske, 1. liga: Gornja Vala i Brela prijete All in-u

Nastavljeno je malonogometno prvenstvo 1. lige Makarske, u prošlom kolu vodeći All in doživio je prvi poraz, a u ovom je CB Monaco upisao prvu pobjedu. U derbiju kola i susjeda Brela su porazili Bašku Vodu s visokih 4:1. Gornja Vala nastavlja s pobjedama, pobjedom nad Velikim Brdom približili su se vodećem All inu na samo dva boda. CB Monacu je u derbiju začelja došao do prve ovosezonske trice, NV 79 na listi je čekanja za prvi trobod.

J.K.